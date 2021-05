https://cz.sputniknews.com/20210509/novotneho-rozzurila-pivonkova-cesta-do-moskvy-to-si-dela-prel-oznacil-ho-za-koste-a-hanbare--14422103.html

Novotného rozzuřila Pivoňkova cesta do Moskvy: To si dělá pr*el! Označil ho za koště a hanbáře

Novotného rozzuřila Pivoňkova cesta do Moskvy: To si dělá pr*el! Označil ho za koště a hanbáře

Včera jsme informovali o tom, že velvyslanec ČR v Rusku Vítězslav Pivoňka se zúčastní vojenské přehlídky na Rudém náměstí konané na počest 76. výročí vítězství... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-09T15:19+0200

2021-05-09T15:19+0200

2021-05-09T15:19+0200

čr

vítězslav pivoňka

pavel novotný

kritika

přehlídka

přehlídka vítězství

dopis

česká republika

rusko

moskva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1109/77/11097767_0:344:1001:907_1920x0_80_0_0_7ffe12675a85d281964fcbc023753d9c.jpg

Pokud jde o Pivoňkovu účast na přehlídce v Moskvě, české ministerstvo zahraničí poznamenalo, že incident ve Vrběticích a diplomatická roztržka s Moskvou nesmí ovlivnit vyjádření úcty k hrdinům druhé světové války. Stejně tak ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek vyzval k vyhýbání se politizace historie a poznamenal, že je třeba uctívat všechny účastníky druhé světové války, kteří přispěli k poražení hitlerovského Německa a osvobodili Československo. Později Ministerstvo zahraničí České republiky poskytlo oficiální odůvodnění ke svému rozhodnutí zajistit účast velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňky na vojenské přehlídce v Moskvě. Ve svém komentáři pro česká média mluvčí zahraničního resortu Michal Dudáš zdůraznil, že vojenské přehlídky se zúčastní i další představitelé členských zemí EU.I přes to všechno se však některým Pivoňkova účast stále nezamlouvá. Řeporyjský starosta dokonce velvyslance označil za koště. To a mnohem víc mu vzkázal v dopise, jehož znění sdílel na Twitteru.A poté přidal samotný dopis, ve kterém Novotný velvyslance opravdu nešetřil.Poté pokračoval slovy, ať Pivoňka moc „nekouká“ a zdůraznil, že to bylo naposledy, co Českou republiku takhle ponížil.V závěru svého dopisu Novotný Pivoňkovi vzkázal, ať se to už neopakuje. „Kleknout do kouta na hrách a stydět se. Hanbáři!!!!!!!“ uzavřel celou věc.Jeho příspěvek pak opět rozpoutal vášnivé debaty na Twitteru. Pod postem mnozí komentující vyjadřovali souhlas s jeho názorem, jiní však dávali znát, že mají na věc jiný pohled a někteří se dokonce Pivoňky zastali.Přehlídka v MoskvěPřipomeňme, že dnes dopoledne začaly na Rudém náměstí v Moskvě tradiční oslavy vítězství nad nacistickým Německem. U příležitosti 76. výročí vítězství ve druhé světové válce se tak na známém náměstí představí 37 jednotek, včetně jednotek ruské služby FSB a mladých studentů armádních akademií. Na nebi se objevily i vrtulníky a stíhačky. Součástí přehlídky je i další armádní technika. Na náměstí se tradičně představily i tanky T-34.

1

česká republika

rusko

moskva

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vítězslav pivoňka, pavel novotný, kritika, přehlídka, přehlídka vítězství, dopis, česká republika, rusko, moskva