Odškodnění za Vrbětice? Schillerová chce po Rusku minimálně miliardu korun

Ministryně financí Alena Schillerová ve svém rozhovoru pro česká média uvedla částku, kterou by česká vláda mohla vymáhat po Ruské federaci v souvislosti s... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

Obvinění vůči Rusku v souvislosti s kauzou Vrbětice mohou vyústit ve vymáhání odškodnění po Moskvě. Dnes o tom informovala ministryně financí České republiky Alena Schillerová, která si myslí, že by Praha mohla žádat o odškodné v souladu s mezinárodním právem. Podle slov političky by se mohlo jednat o částku v minimální výši jedné miliardy korun.Snaha získat odškodné přitom nemusí skončit pro českou vládu úspěchem. Jak poznamenal místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík, veškerý proces může být velmi složitý. Nicméně, je přesvědčen, že Česko se touto cestou musí vydat, a to kvůli vlastní prestiži.Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek ve své řadě uvedl, že resort zahraničí momentálně připravuje diplomatickou nótu, a zdůraznil také to, že Česko nejdříve musí probrat svůj postup s některými spojenci. Zatímco někteří již mají dávno jasno v tom, co se odehrálo v muničních skladech ve Vrběticích a jsou připravení vymáhat po Rusku odškodnění, jiní členové opozice vyzývají k tomu, aby celou věc nejdříve vyřešil český soud. Kauza VrběticePřipomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Praha vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a uvedla, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. V Kremlu prohlásili, že Rusko nehodlá snášet „to, co se dnes děje v Česku, ke kterému se připojili Bulhaři a další“, což jasně ukazuje, že nepodložená obvinění ČR na adresu Ruska velmi poškodila vztahy mezi státy.Ministerstvo zahraničních věcí RF dodalo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

