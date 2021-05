https://cz.sputniknews.com/20210509/ostuda-pro-kralovskou-rodinu---bratranec-alzbety-ii-byl-obvinen-z-prodeje-pristupu-do-kremlu--14429171.html

„Ostuda“ pro královskou rodinu - bratranec Alžběty II. byl obviněn z prodeje přístupu do Kremlu

„Ostuda“ pro královskou rodinu - bratranec Alžběty II. byl obviněn z prodeje přístupu do Kremlu

Člen britské královské rodiny, princ Michael z Kentu, je připraven využít svého postavení k osobnímu prospěchu a usilovat o přízeň ruského prezidenta Vladimira... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-09T23:22+0200

2021-05-09T23:22+0200

2021-05-09T23:22+0200

svět

královská rodina

the times

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/13251788_0:0:2591:1458_1920x0_80_0_0_023468d91eb1680b483fdad81b14b234.jpg

Bratranec britské královny Alžběty II., princ Michael z Kentu, byl obviněn ze zneužití svého královského postavení k získání přízně ruského prezidenta Vladimira Putina, píše nedělní příloha novin The Times.V průběhu vyšetřování provedeného novináři se zjistilo, že za honorář je člen královské rodiny ochoten pomoci podnikatelům, kteří se na něj obrátili, s podporou podnikání v Rusku.Jak uvádí The Times, nehledě na to, že ruský prezident je ve Velké Británii obviňován z „nezákonné anexe Krymu“* a rozmístění vojsk na hranici s Ukrajinou, jakož i z účasti na pokusu o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie, vysoce postavený člen královské rodiny udržuje vztahy s Moskvou.Dva novináři The Times se představili princi Michaelovi z Kentu jako potenciální klienti se zájmem o rozvoj svého podnikání v Rusku. Na schůzce princ prohlásil, že by jim s tím „velmi rád“ pomohl. Podle vysoce postaveného člena britské královské rodiny se tedy v rámci čtyřdenní nebo pětidenní návštěvy Ruska kvůli tomu setká s ruským vedením. Odhadl cenu své pomoci na 10 000 GBP denně.Princ Michael z Kentu také uvedl, že za poplatek 200 000 $ je ochoten udělit královský souhlas společnosti potenciálního klienta s využitím Kensingtonského paláce jako pozadí.Blízký přítel a obchodní partner prince markýz z Readingu, který se schůzky rovněž zúčastnil, nazval Michaela „neoficiálním velvyslancem Jejího Veličenstva v Rusku“ a člověkem, který „stojí nad všemi politickými nepokoji“ a je v Moskvě považován za „přítele Ruska“.Když byl princ Michael požádán o komentář, uvedl, že se s Putinem neviděl od roku 2003. Markýz z Readingu na to poznamenal, že „příliš mnoho sliboval“ novinářům, které považoval za potenciální klienty.The Times to zároveň nazývá „ostudou“ pro královskou rodinu. Novináři se navíc domnívají, že ochota prince poskytnout za peníze přístup k ruskému vedení podkopává zájmy Velké Británie.

https://cz.sputniknews.com/20210506/princ-william-chce-modernizovat-monarchii-14388228.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

královská rodina, the times, vladimir putin