https://cz.sputniknews.com/20210509/poslanec-spolkoveho-snemu-prijel-do-moskvy-aby-se-nechal-ockovat-vakcinou-sputnik-v-14425804.html

Poslanec Spolkového sněmu přijel do Moskvy, aby se nechal očkovat vakcínou Sputnik V

Poslanec Spolkového sněmu přijel do Moskvy, aby se nechal očkovat vakcínou Sputnik V

Dieter Dam, poslanec Spolkového sněmu za Levici, přijel do Moskvy, aby se nechal očkovat Sputnikem V.Sám o tom novinářům řekl. Dam zdůraznil, že se nebojí... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-09T19:22+0200

2021-05-09T19:22+0200

2021-05-09T19:22+0200

ruská vakcína proti covidu-19 sputnik v dobývá svět

koronavirus

vakcína

zdraví

německo

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/14425930_0:546:1201:1221_1920x0_80_0_0_4d626cf8ed53a634a251dab2c7483cda.jpg

„Je to pokus využít každou možnost, jak poškodit vztahy mezi Ruskem a Německem. Naše vláda je bohužel dokonce ochotna obětovat životy Němců kvůli politickým cílům,“ řekl poslanec.Volbu Sputnik V vysvětlil tím, že je to „klasičtější vektorová vakcínu“.Kromě toho je přesvědčen, že Sputnik V je bezpečnější z hlediska vedlejších účinků.Vakcína Sputnik V, první registrovaný přípravek k prevenci koronaviru na světě, vyvinulo Národní vědecko-výzkumné centrum epidemiologie a mikrobiologie N. F. Gamaleji s podporou Ruského fondu přímých investic. Je vytvořen na dobře prostudované vektorové platformě lidského adenoviru. Podle analýzy údajů od 3,8 milionu očkovaných Rusů oceňují vývojáři jeho účinnost na 97,6 procenta.Sputnik V již byl schválen 64 zeměmi s celkovou populací přes 3,2 miliardy lidí.Bild: Jednání mezi Ruskem a Německem o Sputniku V se dostalo do slepé uličkyNoviny Bild již dříve s odvoláním na zdroj v pracovní skupině Ministerstva hospodářství Spolkové republiky Německo uvedly, že jednání mezi Ruskou federací a Německem ohledně dodávek ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V se dostala do slepé uličky.Jak uvedl zdroj, Rusko nedokáže dodat Německu vakcínu v červnu nebo červenci a později mohou své vakcíny již dodat i další výrobci. Zdůrazňuje se, že potíže s dodávkou Sputniku V vznikly v důsledku zpoždění výroby a smlouvy s Indií.Přitom, jak píše Bild, Evropská léková agentura EMA Sputnik V zatím oficiálně neschválila.

https://cz.sputniknews.com/20210507/slovensko-ma-vysledky-madarskych-testu-sputniku-v-ockovat-se-jim-zatim-nezacne-14398530.html

Kraken007 Pár Němců nakakáno v hlavě nemá.;) 9

3

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, vakcína, zdraví, německo, rusko