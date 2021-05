https://cz.sputniknews.com/20210509/rdif-oznacil-clanek-v-deniku-bild-za-fake-a-vyvratil-tvrzeni-o-problemech-v-jednani-s-nemeckem-14427944.html

RDIF označil článek v deníku Bild za fake a vyvrátil tvrzení o problémech se SRN ohledně Sputniku V

Ruský fond přímých investic (RDIF) popřel zprávy o zablokování jednání o dodávkách vakcíny Sputnik V do Německa. Komentář se objevil na profilu dané vakcíny na Telegramu.

„Informace v deníku Bild neodpovídají realitě a jsou příkladem dezinformační kampaně zaměřené na zabránění vstupu ruských a podobných vakcín na evropský trh a další trhy. Nedávno noviny Bild zveřejnily více než 15 takových článků,“ uvádí se v prohlášení.RDIF věří, že proti ruské vakcíně je vedena aktivní a „dobře financovaná“ kampaň, jejímž cílem je ji zdiskreditovat. Historie farmaceutického průmyslu dokumentuje řadu faktů o použití tisku velkými společnostmi k útoku na konkurenty, zdůraznil fond.Na profilu se také konstatuje, že jednání s německou stranou pokračují. Vakcína Sputnik V může být do Německa dodána již v červnu letošního roku, „a to na úkor dodávek do jiných zemí“.Deník Bild dříve psal, že jednání o Sputniku V byla ve slepé uličce kvůli skutečnosti, že Rusko údajně nemůže dodat požadované množství vakcíny ve lhůtě, kterou Německo potřebuje - v červnu nebo červenci 2021. Zdroje novinářům uvedly, že dodávky měly být provedeny snížením počtu dodávek zasílaných do Indie, ale tam se situace s koronavirem prudce zhoršila.Vakcína Sputnik V tak již byla schválena v 64 zemích s celkovou populací asi 3,2 miliardy lidí. Sputnik V je na druhém místě na světě, pokud jde o počet schválení přijatých vládními regulačními orgány. Účinnost vakcíny na úrovni 91,6 % je potvrzena zveřejněním údajů v předním lékařském časopise The Lancet. Ve fondu dodávají, že studie po očkování v řadě zemí dokazují, že Sputnik V je nejbezpečnější a nejefektivnější vakcína.V Evropské komisi okomentovali možnost použití Sputniku VZástupce Evropské komise Stefan de Keersmaecker na dnešním briefingu v Bruselu uvedl, že země EU mohou samy rozhodnout, zda k očkování obyvatelstva použijí ruskou vakcínu Sputnik V, dosud neschválenou evropským regulátorem EMA, ale zároveň berou na sebe všechna rizika spojená s tímto rozhodnutím.Ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V prochází od 4. března procedurou postupného přezkumu v Evropské agentuře pro léčivé přípravky EMA, která schvaluje vakcíny pro použití na evropském trhu. Dříve v EMA vyjádřili naději, že hodnocení Sputniku V proběhne ve zrychlených termínech, ale žádný termín schválení vakcíny zatím není. Podle mediálních zpráv by ke schválení ruské vakcíny, pokud nenastanou žádné komplikace, mělo dojít v květnu.

