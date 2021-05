https://cz.sputniknews.com/20210509/ricni-gigant-v-usa-ulovili-sto-let-stareho-obriho-jesetera-o-hmotnosti-pres-100-kg-foto-14415872.html

Říční gigant: V USA ulovili sto let starého obřího jesetera o hmotnosti přes 100 kg. Foto

Říční gigant: V USA ulovili sto let starého obřího jesetera o hmotnosti přes 100 kg. Foto

Ve Spojených státech amerických ulovili obrovského jesetera. Ryba vážila téměř 109 kilogramů a měřila 208 centimetrů.

2021-05-09T09:05+0200

2021-05-09T09:05+0200

2021-05-09T09:05+0200

svět

ryba

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/14414373_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_770a4ea01cdfab5dc1d1d6cea3b439e6.jpg

Odborníci si myslí, že ryba je jedním z největších jeseterů v jezeře, jaký kdy byl v USA zaznamenán. Na základě obvodu a velikosti tvora uvedli, že se předpokládá, že jde o samici, která je starší 100 let.Tři zaměstnanci organizace uvedli, že v té době ulovili už celý kbelík ryb a chystali se odejít. V tom se jim ale na háček chytil tento obr. Aby ho všichni dostali z vody, museli vynaložit velkou sílu. Po měření, zvážení a kontrole była ryba rychle puštěna do vody. Zjištěná data budou použita k vyhodnocení populace jeseterů v akvaduktu Velkých jezer. Tam je tento druh na seznamu ohrožených.Jeseter jezerní je sladkovodní ryba žijící v Severní Americe, od Hudsonova zálivu až po odtok řeky Mississippi. Vzhledem ke své velikosti se jeseter pohybuje velmi pomalu. Plavou spíše v písečných nebo štěrkových místech na dně jezer a řek. Jezerní jeseter se živí larvami hmyzu, říčními raky, hlemýžďmi a pijavicemi.Samci jesetera žijí od 50 do 60 let, samice se dožívají až 150 let. Podle americké Služby pro ochranu ryb a divoké zvěře jsou sladkovodní ryby zařazeny na seznam ohrožených živočichů. Důvodem je pytláctví a nadměrný sběr kaviáru.Celkem existuje 26 druhů jeseterů a někteří z nich se vyskytují i v českých vodách. V řekách je najdeme sporadicky, jeseter se však poslední dobou stal žádanou hvězdou soukromých rybníků zaměřených na sportovní rybářství za poplatek. Jedná se převážně o jesetera sibiřského, kterého je poměrně snadné ulovit na udici. V Česku zřídka najdeme i jesetera malého, který patří k ohroženým a chráněným druhům.Největší ryba, kterou kdy kdo chytil na českém území, nebyl sumec, ale právě třímetrový jeseter. Z Labe ho v roce 1577 vylovili rybáři z Litoměřic. Jako dárek jej poslali císaři Rudolfu II.

https://cz.sputniknews.com/20210503/reka-bilina-je-zakalena-ryby-hromadne-uhynuly-ceka-se-na-vysledky-vzorku-14358460.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ryba, usa