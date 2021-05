Na Rudém náměstí začala vojenská přehlídka u příležitosti Dne vítězství

Sledujte nás na

Už je to 76 let, co spojenecká vojska porazila nacistické Německo. V tento den Rusko slaví vítězství ve Velké vlastenecké válce. Obětavost a vlastenectví sovětského lidu tradičně připomíná grandiózní vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě.