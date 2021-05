https://cz.sputniknews.com/20210509/seznam-zpravy-hrad-se-angazoval-v-hamackove-ceste-do-moskvy-jste-zoufalci-vzkazuje-jindrak-14423114.html

Seznam Zprávy: Hrad se angažoval v Hamáčkově cestě do Moskvy. Jste zoufalci, vzkazuje Jindrák

Server Seznam zprávy nadále rozbijí kamufláž vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). Podle redaktorů byla jeho cesta do Moskvy myšlena natolik vážně, že mu s ní... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

seznam zprávy

rudolf jindrák

jan hamáček

česká republika

Hrad se v Hamáčkově avizované, avšak nakonec neuskutečněné, cestě do Moskvy angažoval kvůli iniciativě vicepremiéra nabídnout Prahu jako místo setkání prezidentů Ruska a USA. V tomto případě musí totiž pozvání vycházet od hlavy státu.Pozvání bylo podle Jindráka dokonce napsané.Podle serveru tato skutečnost „jednoznačně vyvrací“ Hamáčkovo vysvětlení, že cestu do Moskvy ohlásil pouze proto, aby do Česka mohl přiletět český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, aniž by v hostitelské zemi vzbudil podezření.Není to tak, říká JindrákNa článek později reagoval i sám šéf hradního zahraničního odboru Jindrák. Na Twitteru zdůraznil, že se prezidentská kancelář na Hamáčkově cestě do Moskvy nijak nepodílela. Mluvilo se pouze o tom, že pokud bude mít Česká republika zájem o summit dvou hlav států, tak by pozvání mělo vycházet od prezidenta Miloše Zemana.Podle něj je to pouze pokus novinářů serveru Seznam Zprávy udržet kauzu při životě.Kdo mluvil?Seznam Zprávy opět zmiňuje onu schůzku ze dne 15. dubna, kdy na ministerstvu vnitra jednal se šéfy tajných služeb, policie, velvyslancem Pivoňkou a nejvyšším stáním zástupcem Pavlem Zemanem. Pokud je článek pravdivý, tak přinejmenším dva z nich obsah jednání vyzrazují novinářům.I další účastník schůzky pod příslibem anonymity tvrdí, že informace o výbuších v muničním skladu ve Vrběticích chtěl Hamáček „použit při obchodu s Rusy“.Třetím zdrojem Seznam Zpráv je „vysoce postavený vládní úředník. „Věděli jsme o nápadu Jana Hamáčka vyjednat řešení Vrbětic za Sputnik a summit Biden-Putin v Praze, ale měli jsme za to, že je to velmi špatný nápad,“ říká.Podle informací serveru se měl v Hamáčkově cestě angažovat i poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý, který má v Rusku bohaté kontakty. Do Moskvy měl jet i bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko.Podle informací serveru měl Hamáček nabídnout výměnných obchod v kauze Vrbětice předsedovi ruské Státní dumy Vjačeslavu Volodinovi. Výměnou za ututlání informací o údajné ruské účasti na explozích chtěl Hamáček dostat milion dávek ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V.Odstup, zní z opoziceJak uvádí portál Seznam Zprávy, nové informace opět potvrzují, že Hamáček o své cestě lhal a měl by proto odstoupit.Předseda Pirátů Ivan Bartoš reagoval tím, že proruský příklon prezidenta Zemana je dlouhodobě znám.Šéf Starostů Vít Rakušan označil Pražský hrad za zájmové místo Ruska.„Kamuflovaná“ cestaSeznam Zprávy s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Hamáček chtěl vyjednáním dodávek ruské vakcíny zachránit ČSSD před propadem v říjnových volbách. Vicepremiér ale trvá na tom, že se jednalo o kamufláž a do Moskvy letět nechtěl.Každopádně ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun poslancům potvrdil, že se na schůzce 15. dubna cesta do Moskvy skutečně řešila, nikoliv však výměnný obchod. Informovala o tom ve čtvrtek místopředsedkyně sněmovní komise pro kontrolu činnosti VZ Jana Černochová.Mezitím Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se začala z vlastní iniciativy zabývat neuskutečněnou cestou vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy.

