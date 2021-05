https://cz.sputniknews.com/20210509/vicepremier-sulik-igor-matovic-mi-osobne-rekl-ze-zvazuje-zvyseni-dph-na-25-procent-14429537.html

Vicepremiér Sulík: Igor Matovič mi osobně řekl, že zvažuje zvýšení DPH na 25 procent

Vicepremiér Sulík: Igor Matovič mi osobně řekl, že zvažuje zvýšení DPH na 25 procent

Slovenská koaliční strana SaS více nepodpoří nouzový stav a koaliční radě předložila alternativní řešení. Odmítá také zvyšování daní a uvádí, že by podobný... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

„Kdyby Igor Matovič (OĽaNO) opravdu odešel, vláda by byla klidnější, měli bychom méně krizí,“ řekl Sulík v souvislosti s otázkou o výhrůžkách ministra financí o odchodu z vlády, pokud se mu nepodaří prosadit jeho návrhy pro rodiny.Tvrdí, že úvahy o 25% dani má přímo od Matoviče. Pokud bude jeho navrhovaná pomoc rodinám založená na zvyšování daní, SaS ho nepodpoří.Připomeňme, že Matovič nedávno prezentoval svůj návrh daňově-odvodové reformy, jejíž součástí má být i zvyšování DPH. Prý by to nebyl problém ani z hlediska Programového prohlášení vlády (PPV).Liberál s tím však rázně nesouhlasí a pro TV Markízu vysvětlil proč:Když prý Slovensko zvedne DPH z 20 na 25 procent, tak se do státního rozpočtu vybere 1,7 miliardy eur navíc.Reakce Igora MatovičeMinistr financí Igor Matovič (OĽaNO) v reakci na Sulíkova slova uvedl, že odmítá „přitakávat“ systému, který slovenské matky „trestá“ nižší mzdou a důchodem za to, že vychovávaly děti.Jak dále uvedl na svém profilu na sociální síti, odmítá akceptovat i fakt, že chudobou jsou nejvíce ohroženy slovenské rodiny s dětmi. Napsal to v souvislosti s představenou daňově-odvodovou reformou, v níž oznámil zavedení příspěvku 200 eur na dítě měsíčně až do jeho dospělosti.„Dzurindův, Radičové, Ficův nebo Pellegriniho ‚sociální stát‘ poskytoval pracujícím rodičům cca 40 eur měsíčně na dítě. Můj cíl je dosáhnout při pracujícím rodiči 200 eur měsíčně na každé dítě v rodině, tedy 5krát více, i když se to mnohým zdá jako úplné sci-fi,“ pokračoval s tím, že ho mrzí „frontální útok“ médií vůči plánu pomoci rodinám .Jako ministr financí dodal, že v případě nepracujících rodičů plánuje zavést příspěvek 100 eur. Podmínkou podle Matoviče bude i „vzorová docházka do školy či školky, pokud bude nařízena“.

