Vítězství ve válce i v životě. Jak teď žijí veteráni Velké vlastenecké války?

Jak teď žijí veteráni Velké vlastenecké války? Čím se zabývají a jak probíhal jejich život? Sedm unikátních příběhů sledujte v našem videu. 09.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-09T10:01+0200

Veteránů Velké vlastenecké války je s každým rokem méně. Ale jejich život inspiruje mladou generaci. Ve svých letech veteráni, některým z nich je už 100 let, stíhají hodně věcí a vedou aktivní životní styl. Někteří cvičí jógu, jiní hrají šachy. Každý z nich se zabývá svým oblíbeným koníčkem. Když začala válka, neváhali a šli na frontu. „Když je žena na frontě, je to neštěstí, ale bojovali jsme a bránili vlast,” říká veteránka Jevdokija Klimovová, které je dnes 104 let.„A pak, když nás vyhnali do bláta mezi Lepelem a Polockem, tam už jsme to dostali,” vzpomíná si 93letý veterán Anatolij Botjan. Anatolij se dostal na frontu v 15 letech. Ve válce byl součástí diverzní skupiny, v důchodu se zajímá o národní jídla, které vaří ve své kuchyni.Maria Koltakovová je rekordmankou Guinnessovy knihy rekordů Ruska. V 99 letech Maria jezdí v buggyně a řídí tank T-72. Nedávno si osvojila nový program na leteckém simulátoru Su-34. Sama se nazývá „ocelovou babičkou“. Účastnila se bitvy v Kurském oblouku, osvobození Charkovu, Lvovu, Polska a Československa. Během války dvakrát utrpěla zranění, ale nehledě na to vynesla z pole boje na 300 zraněných vojáků.

