https://cz.sputniknews.com/20210509/z-obcanskych-prukazu-muze-zmizet-kolonka-pohlavi-zmenu-prosazuji-pirati-14424697.html

Z občanských průkazů může zmizet kolonka pohlaví. Změnu prosazují Piráti

Z občanských průkazů může zmizet kolonka pohlaví. Změnu prosazují Piráti

Pirátský poslanec Ondřej Profant navrhl sněmovnímu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednat vypuštění informace o pohlaví držitele z občanských průkazů, a to z důvodu lepší ochrany osobních údajů.

2021-05-09T17:37+0200

2021-05-09T17:37+0200

2021-05-09T17:37+0200

čr

piráti

pohlaví

pirátská strana

lgbt

občanský průkaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/14424521_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6277b7f83776606dd963ecb4a22741fc.jpg

„Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění,“ okomentoval návrh Profant.Údaj by měl být odstraněn spolu s akademickými tituly a hodnostmi a dlouhodobě i s rodnými čísly – ponechány budou jen údaje nezbytné ke ztotožnění osoby.Jak podotkl, vypuštění pohlaví umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. Například Německo, Itálie či Srbsko ji v dokumentech ani nikdy neměly. Podobnou legislativu pak vloni přijalo Nizozemsko.Tento krok vítají organizace podporující práva LGBT+ menšiny, které uvádí jeho výhody pro transgender, intersex či nebinární lidi.„Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě, např. na poštách, úřadech a dalších místech,“ dodal Profant, který je i spoluautorem pozměňovacího návrhu k matričnímu zákonu. Ten by zrušil dnes povinnou kastraci trans lidí při úřední změně pohlaví, která je kritizována Evropským soudem pro lidská práva a lidskoprávními organizacemi.Vládní návrh zákona o občanských průkazech byl Sněmovně primárně předložen kvůli požadavku Evropské unie na zavedení biometrických údajů do identifikačních dokladů používaných pro cesty po Evropě.V Nizozemí si děti budou moci změnit v rodném listu pohlavíNizozemská vláda zjednodušila proceduru změny pohlaví v rodném listu, nyní si to mohou udělat dokonce děti mladší 16 let a nebudou k tomu potřebovat posudek lékaře nebo psychologa.„Osoby, jejichž genderová identita neodpovídá pohlaví určenému při narození, si mohou za určitých podmínek změnit pohlaví v rodném listu. Začalo to již v roce 2014 přijetím zákona o transgenderech a nyní bude tato procedura ještě víc zjednodušena,“ uvádí se ve vládní zprávě.Vláda vysvětlila, že tento týden představil ministr právní ochrany Sander Dekker dolní komoře novelu zákona, která kromě jiného ruší věková omezení pro tuto proceduru a nutnost získání posudku experta.Procedura byla místo toho rozdělena na dvě etapy. První je písemné prohlášení o přání změnit si pohlaví, druhá je potvrzení tohoto přání za 4-12 týdnů.Zrušení věkových omezení znamená, že děti mladší 16 let si budou také moci změnit pohlaví. Stačí, aby se obrátily na soud.

https://cz.sputniknews.com/20210503/homosexualni-manzelstvi-fotbalove-hriste-taky-neni-pro-hokejisty-rika-tvrde-poslankyne-14360312.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, pohlaví, pirátská strana, lgbt, občanský průkaz