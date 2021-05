https://cz.sputniknews.com/20210510/biden-veri-ze-se-setka-s-ruskym-prezidentem-putinem-14439749.html

Biden věří, že se setká s ruským prezidentem Putinem

Biden věří, že se setká s ruským prezidentem Putinem

Americký prezident Joe Biden věří v to, že setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem proběhne. Uvedl to dnes po projevu v Bílém domě. 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Americký vůdce přednesl projev v Bílém domě o boji proti ekonomickým dopadům pandemie. Na konci akce se jeden z novinářů zeptal Bidena, zda věří, že „bylo Rusko zapojeno“ do nedávného kybernetického útoku na americkou společnost Colonial Pipeline. Ruský prezidentský poradce Jurij Ušakov dříve uvedl, že schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Joea Bidena by se mohla konat v červnu. Upřesnil, že ve hře je několik konkrétních variant, ale sdělit, o které se konkrétně jedná, odmítl.„Nebudu o nich zatím mluvit, ale červen,“ dodal. Ušakov uvedl, že přípravy na summit zatím nezačaly, ale dostali signál, který bude projednán.Schůze Putina a BidenaAmerický prezident Joe Biden v polovině dubna zatelefonoval ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi a nabídl mu osobní schůzku. V administrativě amerického prezidenta rovněž dodali, že oba lídři během telefonátu probrali regionální a globální otázky, včetně záměrů obou stran „vést dialog o strategické stabilitě v řadě otázek kontroly zbrojení a o vznikajících hrozbách bezpečnosti na základě prodloužení dohody START III“.Tiskové oddělení Kremlu potvrdilo, že Putin a Biden vyjádřili svou připravenost k pokračování dialogu o důležitých otázkách zajištění globální bezpečnosti, „což by odpovídalo zájmům nejen Ruska a USA, ale i celého mezinárodního společenství“.V tomto ohledu americký prezident navrhl „zvážit možnost uspořádání v dohledné budoucnosti osobní schůzky na nejvyšší úrovni“.

