Česko ruší povinnou karanténu pro cestující s negativními testy. Slovensko vnímá jako méně rizikové

Slovenská média píšou o tom, že cestování do České republiky je od pondělí jednodušší. Na vstup do země stačí Slovákům antigenní test ne starší než 24 hodin... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-10T12:47+0200

2021-05-10T12:47+0200

2021-05-10T12:47+0200

čr

koronavirus

hranice

slovensko

Povinná karanténa po příjezdu se ruší. Nadále je ale třeba vyplnit příjezdový formulář. Po dobu 14 dní od příjezdu do Česka je třeba všude kromě domova nosit respirátor, a to i ve venkovních prostorách. Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí o tom informovalo na své stránce.„Na české ‚cestovatelské mapě‘ jsme po novém oranžoví, to znamená, že z okolních států nás Češi jako jediné zařadili mezi země se středním rizikem nákazy,“ zdůvodnil změny státní tajemník resortu Martin Klus. Poznamenává se, že příjezdový formulář je třeba vyplnit ještě před vstupem do země, poslat ho příslušné krajské hygienické stanici a předložit doklad o jeho vyplnění na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole. Klus věří, že situace se bude nadále zlepšovat. „Velmi si přeji, aby se tento trend udržel, a už brzy jsme mohli přinést další dobré zprávy o tom, že se s Českem, ale i dalšími sousedy, Slovensko otevírá. Situace se nadále zlepšuje, a tak věřím, že v druhé polovině května uvolníme několik opatření. Stále však platí memento z minulého léta, a totiž, že obezřetnost je na místě,“ poznamenal na sociální síti úředník.Od 10. května se v České republice otevřou všechny ostatní obchody a některé služby, které byly doposud kvůli pandemii covidu-19 zavřené. Odedneška je možné si dojít do opravny obuvi, autobazaru, solária nebo zlatnictví. Vláda opatření uvolňuje na základě šesti balíčků. Směrodatným je počet nakažených covidem-19 za 7 dní na 100 tisíc obyvatel.O dalším otevírání bude v pondělí jednat vláda. Podle názoru ministra zdravotnictví Petra Arenbergera by se za podmínky, že bude počet infikovaných i nadále klesat, mohlo další otevírání služeb urychlit. Od příštího pondělí by tak mohly být otevřené zahrádky restaurací.Došlo také ke zmírnění pravidel co do nošení roušek a respirátorů venku. Ode dneška je nezbytné je nosit na ulici pouze při setkání dvou a více lidí, jejichž vzdálenost od sebe je méně než dva metry a nejedná se o členy jedné domácnosti.V obchodech budou nadále platit přísná pravidla dodržování rozestupů a nošení respirátorů.V závislosti od epidemické situace v jednotlivých krajích se postupně můžou do lavic vracet žáci a studenti škol. Dnes se k dalším regionům přidaly školy ve Zlínském a Jihočeském kraji. Na Vysočině se žáci druhého stupně vracejí do škol ve formě rotační výuky a v mateřských školách k plné výuce. Obnoví se i klinická a praktická výuka na vysokých školách.

https://cz.sputniknews.com/20210507/koronavirus-v-cesku-ockovani-lame-rekordy-cislo-r-klesa-14397315.html

slovensko

koronavirus, hranice, slovensko