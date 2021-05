Český fotbalový reprezentant Lukáš Provod přijde o EURO kvůli zranění

https://cz.sputniknews.com/20210510/cesky-fotbalovy-reprezentant-lukas-provod-prijde-o-euro-kvuli-zraneni-14435083.html

Český fotbalový reprezentant Lukáš Provod přišel kvůli zranění kolena o účast na fotbalovém mistrovství Evropy. Čtyřiadvacetiletý záložník Slavie Praha musí... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

„Sportovní tragédie pro hráče Lukáše Provoda i velká ztráta pro Slavii. Magnetická rezonance potvrdila utržený zkřížený vaz i meniskus,“ informoval na Twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.Provod nedohrál nedělní ligový zápas na hřišti Sigmy Olomouc, když musel odstoupit ze hry kvůli zranění už po čtvrthodině. Provod se totiž otáčel pro přihrávku, avšak pravá noha se mu podlomila a koleno vystřelilo. Hráč vykazoval po celou sezonu báječnou formu, po tomto incidentu se však bolestí sesunul k zemi.V současné podobě by na ME atakoval základní sestavu ČR. Češi se v základní skupině D utkají s Chorvatskem, Anglií a Skotskem.Mezi slávisty patřil Provod mezi pět nejvytíženějších hráčů, především na jaře byl v zápřahu, kdy odehrál kompletní zápasy evropských pohárů a v březnu pak nastoupil do všech tří utkání za národní tým. Nová posila SlavieNedávno se v médiích objevila zpráva, že sparťanský záložník Srdjan Plavšič má prý učinit zásadní rozhodnutí, které spočívá v přestoupení ze Sparty do Slavie. Podle webu iSport.cz má být fotbalista domluven již na parametrech smlouvy platné od 1. července. Plavšič působí ve Spartě od léta roku 2017 a patří tak do úzké skupiny hráčů, kteří mají smlouvu ve Spartě pouze do léta. Ačkoliv se předpokládalo, že fotbalista se dohodne s klubem na nové spolupráci, jak web informoval, zřejmě k tomu nedojde.Trenér Slavie Jindřich Trpišovský má Plavšiče dlouhodobě v oblibě, tudíž když se objevila možnost spolupráce, začal jednat. Právě fakt, že má fotbalista smlouvu jen do 30. června, mu umožňuje podepsat kontrakt od léta již nyní kdekoliv jinde.Srdjan Plavšič hraje ve Spartě čtvrtou sezonu a byl i jednou ze zahraničních posil v éře italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Fotbalista má obdivuhodné zrychlení, technika je též velmi solidní a nebojí se ani soubojů jeden na jednoho. V 79 zápasech nejvyšší soutěže nastřádal sedm branek a jedenáct asistencí.

