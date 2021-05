https://cz.sputniknews.com/20210510/cina-se-muze-pochlubit-vedoucim-postavenim-v-zavode-na-vyvoj-6g-internetovych-technologii-14435591.html

Čína se může pochlubit vedoucím postavením v závodě na vývoj 6G internetových technologií

Čína se může pochlubit vedoucím postavením v závodě na vývoj 6G internetových technologií

Země jako první začala hromadně nasazovat technologii 5G. Špičkové sítě 5G však zůstávají vzácným pohledem po celém světě, přičemž smartphony podporující 5G... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-10T21:25+0200

2021-05-10T21:25+0200

2021-05-10T21:26+0200

věda a technologie

5g

chytrý telefon

internet

technologie

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/817/67/8176704_0:138:1921:1218_1920x0_80_0_0_0c01155db8ed80e424654802b194df0a.jpg

Čína ale vede v celosvětovém boji o vytvoření použitelné síťové technologie 6G, jelikož si patentovala 35 % z téměř 38 000 patentů souvisejících s technologií, uvedla Čínská národní správa duševního vlastnictví (CNIPA). Nejbližšímu konkurentovi, Spojeným státům, se údajně podařilo patentovat přibližně 18 % požadovaných technologií.Významná část technologií, které se Číně již podařilo patentovat, souvisí s umělou inteligencí, i když není jasné, jak se bude používat k aktivaci sítí pracujících na terahertzových vlnách – což je frekvence tisíckrát vyšší, než se v současnosti používá v gigahertzových mikrovlnných troubách s technologií 5G. Asijská země doufá, že v roce 2030 začne zavádět dokončenou technologii 6G s předpokládanými rychlostmi kolem 50 gigabitů za sekundu (což je 10krát vyšší rychlost přenosu dat, než jaké v současné době zvládnou nejlepší disky M.2 SSD).Čínští inženýři již začali testovat určité části této technologie a v roce 2020 byla vypuštěna do vesmíru první 6G družice. Družice doprovázená řadou pomocných zařízení testuje výše uvedené ultravysokofrekvenční terahertzové vlny a možnost jejich využití k přenosu dat.Stále zbývá zjistit, jak si bude tento nový typ vlny v této roli vést – vysokopásmové 5G vysílače pracující na přibližně 39 GHz (kolem 0,039 terahertzů) se vypořádaly s problémy, jako je účinnost, pouze v krátkých intervalech a často se jim nedaří vypořádat se s překážkami, jako jsou stěny.Čínští inženýři zůstávají optimističtí ohledně vyhlídek experimentální družice 6G vyslané do vesmíru.„Tato experimentální družice představuje vůbec první technologii terahertzové komunikace, která by byla ověřena při použití ve vesmíru,“ uvedl v komentáři pro čínskou televizní stanici CCTV Sü Jang-šeng, inženýr Čínské akademie inženýrství.

https://cz.sputniknews.com/20210506/vedci-vytvorili-revolucni-novy-mechanismus-pro-upravu-genomu-proc-je-to-vedecky-prulom-14385422.html

https://cz.sputniknews.com/20210509/rusko-zaznamenalo-zvysenou-aktivitu-ve-vesmiru-14412860.html

3

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

5g, chytrý telefon, internet, technologie, čína