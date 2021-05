Ewa Farna nadchla fanoušky v červené róbě a prozradila, na co se mohou těšit

https://cz.sputniknews.com/20210510/ewa-farna-nadchla-fanousky-v-cervene-robe-a-prozradila-na-co-se-mohou-tesit-14433917.html

Zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna ohromila své sledující snímkem z terasy v dlouhých rudých šatech. Zároveň prozradila, že 29. května se můžou diváci... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Zpěvačka zveřejnila novou fotku na sociální síti, na které pózuje na terase v dlouhých rudých šatech. Uvedla, že bude opět moderovat Ceny Anděl v televizi.Na jiném snímku pak pózuje v již pohodlnějším oblečení, přičemž uvedla, že v posledních dnech se připravuje na předávání Cen Anděl, které bude v letošním roce opět moderovat. Nutno podotknout, že s pochvalnými slovy se mohli sledující přetrhnout. „Nevím, jak to děláš, ale ty jsi prostě dokonalá,“ napsala jedna ze sledujících.Jeden z uživatelů se naladil pak na humornou notu, jelikož připomněl hlášku slavné věštkyně Jolandy. „Jak by řekla Jolanda: hodně vysoko míříš.“Pro magazín Reportér pak Ewa Farna prozradila, že vše zlé může být i k něčemu dobré. „Emoce je dobře prožívat, ne je udusat. Dnes už vím, že není správné je potlačovat, ať jsou jakékoli. Když potřebuješ, vybreč se,“ uvedla například.Podle jejích slov je nutné si prožít i zármutek, protože právě takový prožitek přispívá k pocitu rovnováhy. „Jedna z písniček je o tom, že si vědomě prožiju smutky. Pomůže mi víra v to, že nakonec bude líp: po smutné písničce přijde zase veselá,“ sdělila.Vysvětlila, že to podle ní platí i pro případ, kdy člověk řeší smrt blízké osoby. „Jsem ve výhodné pozici věřícího, který nevnímá smrt jako tečku,“ dodala.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

