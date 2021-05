https://cz.sputniknews.com/20210510/kde-vidite-v-cr-tisteni-penez-ekonomka-svihlikova-reagovala-na-hospodarske-predpovedi-14437847.html

„Kde vidíte v ČR tištění peněz?“ Ekonomka Švihlíková reagovala na hospodářské předpovědi

Známá ekonomka Ilona Švihlíková uvedla, že po každé podobné události, jako je epidemie nového koronaviru, se mění struktura ekonomiky. Z dlouhodobého... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Reagovala také na připomínku redaktora o tom, že díky příliš velkému tištění peněz se Česko nebude moci vrátit k životní úrovni, jak byla před vypuknutím epidemie nového koronaviru.„Nevím, kde vidíte v ČR „tištění peněz“. Ohrožení vývoje reálné mzdy představují inflační tlaky, ty mají ale globální charakter a rozhodně se neomezují jen na ČR. Stačí se podívat na vývoj cen primárních komodit. Dalším faktorem, který ohrožuje mzdy, je nahrazení superhrubé mzdy, která může brzdit mzdovou konvergenci. K tomu ještě přidejme samozřejmě nejistotu ohledně dlouhodobějšího ekonomického vývoje,“ myslí si Švihlíková.Podle jejích slov je u domácností možné vidět, že v době korona-krize jim vyrostly úspory. To je prý také dáno omezeními na straně nabídky. S nástupem rozvolnění má být cítit podstatné oživení českého hospodářství.Švihlíková největší nebezpečí vidí v tom, že Česká republika svými prostředky podporuje „cizí zájmy“, namísto provádění investic do modernizace českého hospodářství.„Obávám se, že nemálo politických subjektů neumí nic jiného než prosazovat strategii „jsme levní a jsme vedle Německa“,“ dodala.Ekonomka v závěru rozhovoru poukázala na jednu z variant daňové politiky nové vlády. Ta by se prý mohla pokusit zvýšit DPH a tím zvýšit daňové zatížení pro nízkopříjmové skupiny. Čeští občané by prý měli pečlivě sledovat, jaká řešení budou jednotlivé politické strany a hnutí navrhovat. Český ratingV únoru letošního roku na svých stránkách na internetu vydalo Ministerstvo financí Česka prohlášení o tom, že ratingová agentura Moody’s považuje ekonomické zdraví země za dobré.„Moody's neočekává, že by pandemie výrazně poznamenala českou ekonomiku v dlouhodobějším horizontu. Naopak se domnívá, že již příští rok se tuzemský reálný HDP vrátí na svou předkrizovou úroveň. „Ve srovnání se zeměmi s podobným ratingovým hodnocením, zejména Belgií a Spojeným královstvím, má Česká republika silnější růstový potenciál…“ uvádí ve své zprávě analytici,“ napsalo ministerstvo a obratem dodalo: „Agentura si kromě nízké úrovně zadlužení a odolné ekonomiky všímá také zdravého a stabilního bankovního sektoru, dostatečných likviditních rezerv, silného institucionálního uspořádání i atraktivitu České republiky pro zahraniční investory.“

