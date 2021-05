https://cz.sputniknews.com/20210510/kulhanek-neni-v-cele-diplomatickeho-rezortu-ani-mesic-a-uz-poukazal-na-vysledky-sve-prace-14436234.html

Kulhánek není v čele diplomatického rezortu ani měsíc a už poukázal na výsledky své práce

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

jakub kulhánek

diplomati

práce

„Česká republika vybojovala největší „diplomatickou“ bitvu ve svých novodobých dějinách, dost možná i v evropském měřítku. V reakci na výbuchy ve Vrběticích jsme z ruské ambasády vyhostili 18 špionů GRU a SVR. Jen pro srovnání, šestkrát větší Velká Británie v roce 2018 vyhostila „pouze“ 23 ruských diplomatů,“ pochlubil se na úvod publikace Kulhánek. Politik připomněl, že několik dní poté Česká republika zastropovala počet pracovníků ruského velvyslanectví v Praze na stejný, jaký má v Moskvě. „Přes 80 pracovníků ambasády musí zpět do Ruska. Ani veteráni české diplomacie nepamatují podobný incident, či tak silnou reakci,“ poukazuje na výjimečnost postupu Kulhánek.Ministr si postěžoval, že Česko přesto je pod palbou, protože se činí málo, pozdě. Podle jeho slov jiné státy Českou republiku nepodporují a nevyhošťují diplomaty, protože ČR to nevyjednala. „Shrňme si raději fakta: V sobotu večer vyhoštění 18 Rusů. V neděli večer neadekvátní ruská reakce, vyhoštění 20 našich diplomatů z Moskvy, kteří ale nic neprovedli,“ stojí v článku ministra.Dodal, že tehdy v pondělí řadující ministr zahraničí Jan Hamáček osobně požádal všechny své protějšky v Evropské unii o podporu, solidaritu a připravenost na další kroky, včetně solidárního vyhošťování. Kromě toho i čeští velvyslanci začali oslovovat své partnery ve státech EU a NATO a požádali je o podporu. „To všechno za méně než 48 hodin od našeho prvního kroku vůči Rusku,“ zaznělo další pochlubení od ministra. To, že Kulhánek je spokojen se svou prací, svědčí jeho další poznámky. „Ve středu jsem už jako ministr zahraničí jednal s šéfem NATO. Evropská služba pro vnější akci vydala námi iniciované prohlášení jménem všech 27 členských států Unie, jež odsoudilo ruské chování.Uvědomují si kritici, že se na tom prohlášení musí shodnout 27 členských států? Od Portugalska až po Finsko, od Řecka po Irsko. Absolutně rekordní tempo! Velká Británie v březnu 2018 podobné prohlášení získala až sedm dní po předvolání ruského velvyslance,“ uvedl politik.Následně ministr zahraničí vyzdvihl, že hned následující den, ve čtvrtek, Českou republiku podpořilo NATO. Kulhánek jednal bilaterálně s mnoha protějšky, například s ministry zahraničí Německa, Polska, Velké Británie, Slovenska nebo Pobaltí. „Ještě v ten samý den jsme také oznámili už výše zmíněnou redukci personálu na ruské ambasádě v Praze podle čl. 11 Vídeňské úmluvy,“ podotkl šéf české diplomacie.Politik se neudržel a připomněl, že v rámci tak zvané solidarity Slovensko vyhostilo tři diplomaty, baltské země a Rumunsko dohromady dalších pět. „Míru solidarity však neměříme podle počtu vyhoštěných, klíčová je i verbální podpora nebo předvolání velvyslanců,“ zdůraznil ministr. Ve článku Kulhánek avizoval i další plány na dotyčné téma.Na závěr zas poznamenal, že toto všechno není samo sebou, situaci nepřetržitě řeší Kulhánek a premiér, a pracují na tom další desítky lidí, kteří za sebou mají tisíce telefonátů, e-mailů, šifer, zpráv a kontaktů.„Česká diplomacie zafungovala báječně a opravdu mi vadí zpochybňování od opozice,“ praví se ve článku politika.„Nikdo tady nevyhrál. Osobně mě mrzí poškození vztahů s Ruskem, jenže za to nemůže Česká republika,“ stojí v závěrečné části článku.

