Kurková porodila dceru Lunu Grace. Narození dítěte tajila dva týdny

Kurková porodila dceru Lunu Grace. Narození dítěte tajila dva týdny

Česká supermodelka Karolína Kurková prostřednictvím svého Instagramu na Den matek informovala veřejnost o narození dcery.

Superůplněk, o němž se zmínila Kurková na svém účtu, byl 26. dubna. Novinu o narození dcery tak utajovala dva týdny. S pravdou vyšla ven až na svátek všech matek.Připomeňme, že Karolína Kurková má s bývalým vojákem Archiem Drurym dva syny Naoaha a Tobina. Kurková bydlí i s rodinou v Americe, konkrétně v Miami na Floridě.První dítě si Kurková pořídila na modelku docela brzo, a to když ji bylo teprve 25 let, děti si totiž moc přála. Prozradilo to o sobě ještě před třemi lety.Karolína KurkováKarolína Kurková je světoznámá modelka, která spolupracovala s nejslavnějšími módními domy, včetně Victoria's Secret, Prada, H&M, Vogue atd. V současné době žije s manželem Archiem Drurym a jejich syny v Miami na Floridě.Pokaždé, když přilétá do Prahy, vyvolává bouřlivou reakci české veřejnosti, a to kvůli své češtině. Vše vypuklo po zveřejnění jedné reklamy, ve které česká modelka hovoří se znatelným přízvukem. Po publikaci videa se tak Kurková musela potýkat se spoustou nepříjemných komentářů.Navzdory tomu, že je podle mnohých čeština modelky stále horší, Kurková v rozhovorech dříve uváděla, že na svou mateřštinu nezapomíná a učí ji i své syny, kteří se narodili v USA. Sama se do amerického New Yorku odstěhovala v sedmnácti letech.

