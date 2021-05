https://cz.sputniknews.com/20210510/lekar-prozradil-vnejsi-priznak-predrakovinoveho-stavu-14431723.html

Lékař prozradil vnější příznak předrakovinového stavu

Lékař prozradil vnější příznak předrakovinového stavu

Chirurg a onkolog Ivan Karasev napsal na Instagramu o nebezpečí vzniku novotvarů, polypů, na sliznici hrtanu nebo hlasivkách. 10.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-10T23:44+0200

2021-05-10T23:44+0200

2021-05-10T23:44+0200

rakovina

vědci

zdraví

potraviny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1124/07/11240713_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_4948c6baca3307e5e3ac77b979faf57b.jpg

Poznat tento stav se dá, podle jeho slov, podle častého pokašlávání, ztíženého dechu, zánětu a chronického sípání. Ignorování polypů hrozí vznikem onkologické choroby.Zdravotník upřesnil, že odstranění novotvarů se doporučuje v případě rychlého růstu papilomů v hrtanu, sípavého hlasu nebo jeho úplné ztráty, a také zúžení lumenu hrtanu s poruchou dýchání. „Během operace je důležité odstranit novotvar úplně, od základu, aby nedošlo k recidivám,“ sdělil lékař. Karasev na závěr řekl, že chirurgický zákrok umožní vyhnout se malignímu zvrhnutí polypů. Nebezpečí sladkých nápojůPříčinou rakoviny střev u žen ve věku do 50 let může být konzumace sladkých nápojů, píše The Guardian s odkazem na průzkum amerických vědců z Washingtonské univerzity v Saint Louis. Vědci zjistili, že konzumace více než 0,5 litru těchto nápojů denně může zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru v střevech. Profesor užité statistiky Kevin McConvey mezitím nepodpořil závěry kolegů a poukázal na nutnost vykonání dodatečných průzkumů.Vyzval rovněž brát ohled na jiné faktory, jako je konzumace červeného masa, kouření, alkohol a nadváha.

https://cz.sputniknews.com/20210508/lekar-uvedl-priznak-rakoviny-ktery-se-vyskytuje-jen-u-muzu-14408825.html

https://cz.sputniknews.com/20210426/vedci-uvedli-deset-potravin-pro-prodlouzeni-mladi-14274394.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakovina, vědci, potraviny