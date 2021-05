Lékaři uvedli pět příznaků zvýšeného cholesterolu

https://cz.sputniknews.com/20210510/lekari-uvedli-pet-priznaku-zvyseneho-cholesterolu-14424905.html

Lékaři z britské organizace British Heart Foundation uvedli pět příznaků zvýšeného „špatného“ cholesterolu v krvi. Píše o tom Express. 10.05.2021, Sputnik Česká republika

K nebezpečným jevům, které mohou svědčit o daném problému, patří bolesti v hrudníku, rukou nebo nohou, jež mohou být způsobeny ucpáním tepny.Odborníci také doporučili věnovat pozornost svému zdraví při vzniku pomatenosti vědomí, jehož příčinou může být nedostatek přítoku krvi do mozku. Příznakem zvýšeného cholesterolu je rovněž slabost svalů, ztížený dech a zvýšená únavnost.Lékař prozradil nečekaný symptom zvýšeného cholesteroluPraktický lékař Georgij Sapego již dříve vysvětlil, proč je nebezpečné zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, a rovněž upřesnil, které symptomy na to poukazují.Podle jeho slov existuje špatný a dobrý cholesterol, který se liší chemickým složením a různě působí na tělo.Špatný cholesterol je podle slov lékaře zvlášť nebezpečný kvůli dvěma okolnostem.Cholesterol způsobuje aterosklerózu, které už se nezbavíme, rozvoj této choroby se dá pouze zpomalit, upřesnil odborník.Další faktor, proč je cholesterol nebezpečný, spočívá v tom, že zjistit včas zvýšení cholesterolu bez rozboru krve je velmi obtížné.Sapego upřesnil, že u starších lidí se mohou objevit pod kůží očních víček nažloutlé lipoidní skvrny. Je to xantelazma, která svědčí o vysoké hladině cholesterolu v krvi.

