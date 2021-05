https://cz.sputniknews.com/20210510/letni-pocasi-ve-stredu-vystrida-prudke-ochlazeni-pripravte-si-destniky-14438722.html

Letní počasí ve středu vystřídá prudké ochlazení. Připravte si deštníky!

Letní počasí ve středu vystřídá prudké ochlazení. Připravte si deštníky!

Dnešní slunečné a letní počasí se udrží ještě i zítra. Ve středu ale meteorologové avizují prudké ochlazení. Sluneční počasí tak vystřídá déšť a bouřky. 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Stejně jako dneska i pro zítřek meteorologové očekávají silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 65 kilometrů v hodině. Od zítřejšího dopolední až do večera bude foukat na jižní Moravě, na Vysočině a v severovýchodní části Česka.Meteorologové upozorňují, že silnější vítr může způsobit menší škody na majetku, budovách, poškození stromů, což může také komplikovat dopravu. Doporučují proto zajistit okna, dveře, skleníky a také volně uložené předměty. Nedoporučuje se také turistika na hřebeny vrchů.V noci na úterý bude jasno až polojasno. Teploty se budou pohybovat od 16 do 12 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až východní vítr bude vát rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, v nárazech 15 až 20 metrů za sekundu. Na horách, v severovýchodní části rychlostí kolem 25 metrů za sekundu. Slabší vítr se očekává v západní části Čech, který dosáhne rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.V úterý přes den bude jasno až polojasno, postupně od západu bude přibývat oblačnosti. Večer se na západě můžou ojediněle vyskytnout přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se v úterý vyšplhají na 26 až 30 stupňů.Jihovýchodní až jižní vítr bude foukat rychlostí 5 až 10 metrů za sekundu (7km/h), na horách na severovýchodě přibližně 25 metrů za sekundu (90 km/h). K večeru vítr začne slábnout. V západní části Čech bude převládat mírný vítr, který bude dosahovat rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.Ve středu meteorologové předpovídají oblačnou až zataženou oblohu, na východě bude zpočátku polojasno. V Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku se objeví občasní déšť, vydatné přeháňky, obzvláště ve východní části se můžou objevit bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se na západě budou pohybovat od 13 stupňů. Na východě by mohly stoupnout i na 26 stupňů. Mírný jižní vítr bude foukat rychlosti 2 až 6 m za sekundu a od západu se bude měnit na severozápadní.Ve čtvrtek meteorologové očekávají zataženou oblohu, oblačno s občasným, někdy vydatným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 13 až 8 stupňů. Denní teploty se vyšplhají na 12 až 17 stupňů, v jihozápadní části Čech jen kolem 10 stupňů. Vát bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.I páteční den se bude nést ve znamení zatažené oblohy občasného deště nebo přeháněk. Srážky a oblačnost by však měla postupně obývat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 10 do 6 stupňů. Denní teploty se v pátek vyšplhají na 12 až 16 stupňů. Mírný severozápadní vítr se bude pohybovat rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a bude postupně slábnout.O víkendu meteorologové očekávají oblačnou až polojasnou oblohu s ojedinělými přeháňkami. Noční teploty budou klesat na 10 až 5 stupňů. Přes den teploměry ukážou 15 až 20 stupňů.

