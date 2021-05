https://cz.sputniknews.com/20210510/manzelska-krize-gatesovych-trvala-mnohem-dele-melinda-jednala-s-rozvodovymi-pravniky-od-roku-2019-14431814.html

Manželská krize Gatesových trvala mnohem déle. Melinda jednala s rozvodovými právníky od roku 2019

Malinda Gatesová jednala s rozvodovými právníky ještě dva roky před tím, než podala žádost o rozvod se svým manželem Billem Gatesem. Informaci uvádí The Wall... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Ukázalo se, že krize manželství mezi Billem Gatesem a Melindou Gatesovou začala již dávno. Podle informací Melinda jednala s právníky o rozvodu nejméně od roku 2019, a to s několika právnickými firmami najednou.Sám manželský pár se k důvodům svého rozvodu nevyjádřil. Podle zdrojů ale byla Melinda Gatesová znepokojena, mimo jiné, kontakty svého manžela s nyní již zesnulým bankéřem Jeffreyem Epsteinem, který byl obviněn z obchodování s nezletilými a jejich sexuálního zneužívání.Z dokumentů, které měly k dispozici noviny, vyplývá, že Melinda Gatesová několikrát využila právnických konzultací v říjnu 2019, poté, co se v médiích objevily informace o schůzkách Billa Gatese s Jeffreyem Epsteinem.Podle údajů novin, mluvčí Gatese v roce 2019 řekl, že zakladatel společnosti Microsoft jednal s Epsteinem o charitě, o jejich schůzce však lituje a považuje ji za chybu.Zástupci Billa a Melindy Gatesových odmítli komentovat příčiny rozvodu manželského páru.Připomeňme, že minulý týden Bill Gates a jeho manželka Melinda oznámili svůj rozvod. Manželé uvedli, že za 27 let společného manželství vychovali tři skvělé děti a založili charitativní nadaci, která funguje po celém světě. Pár se seznámil v roce 1987, když se Melinda zaměstnala v společnosti Microsoft. Svatba se konala v roce 1994 na Havaji. Gates je jedním z pěti nejbohatších podnikatelů. Jeho majetek je odhadován na 130 miliard dolarů.

