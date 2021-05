https://cz.sputniknews.com/20210510/monco-vy-mate-fakt-uzasnou-postavicku-maresova-se-pochlubila-sexy-fotkou-v-plavkach-14426025.html

„Mončo, vy máte fakt úžasnou postavičku.“ Marešová se pochlubila sexy fotkou v plavkách

Dubaj se stal v poslední době velmi oblíbenou destinací. V době covidové do něj míří stále více turistů, a to zejména i kvůli podmínkám pro vstup do země... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

...a vypadá to, že pár si dovolenou, relax a sluníčko pořádně užívá. Svědčí o tom některé příspěvky, které se objevily na sociální síti.Na fotografii jsou zachyceny nejen krásy města, ale také krása samotné Moniky. Nechala se totiž zvěčnit v plavkách a lehkém plážovém přehozu, a dala tak vyniknout své postavě. Což fanoušci, jak jinak, ocenili.A další lichotky na Moničinu adresu se jen hrnuly: „Krásná jste. Já bych Vás mohla poslouchat a i vidět tady klidně i častěji.“Opomenuta nezůstala samozřejmě ani její postava. Tu jí totiž závidí leckterá dvacítka. A není divu.Další uživatelé jí, i manželovi, se kterým tam odjela, přáli krásné volno a odpočinek.A další reakce se nesla v dost podobném duchu: „Užívejte si, moc vám to přeji a buďte šťastní, láska a vzájemné porozumění je moc vzácné.“Pár fanoušků se dokonce Monice svěřilo, že i oni se chystají za sluníčkem do zahraničí. A k překvapení mnohých, si zvolili také právě Dubaj. „Už si také balím kufr… Děsně se těším. Užívejte,“ dodávali.Monika MarešováMonika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s moderátorem Leošem Marešem.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.

