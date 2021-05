https://cz.sputniknews.com/20210510/napeti-roste-strety-a-ostrelovani-mezi-izraelem-a-palestinou-pokracuji-14440725.html

Napětí roste. Střety a ostřelování mezi Izraelem a Palestinou pokračují

Napětí roste. Střety a ostřelování mezi Izraelem a Palestinou pokračují

Izraelská armáda pokračuje v odvetných útocích na objekty hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Napětí tak stále roste. Informace uvedla tisková služba izraelské armády. 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak armáda upřesňuje, útoky byly provedeny na dvě raketová odpalovací zařízení, dvě vojenská stanoviště a osm „teroristických operativců“ Hamásu v Pásmu Gazy.Palestinští radikálové z Pásma Gazy vystřelili na Izrael od 17:00 SEČ více než 45 raket, v reakci na to zaútočila izraelská armáda na vojenská zařízení a operativce radikálního hnutí Hamás v palestinské enklávě. Oznámil to v pondělí během briefingu pro zahraniční novináře mluvčí Izraelských obranných sil Jonathan Conricus a tisková služba armády.Brigády Al Quds, považované za militarizované křídlo skupiny Palestinský islámský džihád, oznámily sérii raketových útoků na Tel Aviv. Informovala o tom v pondělí palestinská rozhlasová stanice Dunya al-Watan s odkazem na zástupce skupiny.Podle něj byly tyto útoky „odpovědí na agresivní akce Izraele proti Palestincům ve východním Jeruzalémě a v Pásmu Gazy“.Televizní kanál Al-Arabiya oznámil, že nejméně 20 Palestinců bylo v pondělí zabito v důsledku izraelských útoků na Pásmo Gazy. Podle něj jsou mezi mrtvými děti.Střety mezi Palestinci a izraelskou policiíStřety mezi Palestinci a izraelskou policií opět vypukly v pondělí večer na předměstí východního Jeruzaléma, kde bezpečnostní síly rozhodnutím izraelských úřadů vystěhjí několik arabských rodin. Informovala o tom palestinská tisková agentura WAFA.Podle agentury izraelské donucovací orgány používají gumové projektily a slzný plyn k rozehnání nejaktivnějších Palestinců. Do oblasti dorazili zástupci izraelských úřadů a několik Izraelců v doprovodu policie. Mezi nimi a místními občany následně vypukly boje.Podle agentury způsobily izraelské bezpečnostní síly vážná zranění několika Palestincům a asi 10 dalších lidí bylo zadrženo izraelskou policií.Desítky Palestinců pořádaly během dne ve zmíněné oblasti protestní akce proti politice izraelských úřadů ohledně vystěhovávání Arabů. V reakci na to izraelská policie použila proti nejaktivnějším demonstrantům gumové projektily a slzný plyn. V tuto chvíli podle agentury dochází ke střetům mezi Palestinci a izraelskými bezpečnostními silami také v oblasti Chrámové hory ve východním Jeruzalémě.Situace ve východním JeruzaléměNapětí ve východním Jeruzalémě se začalo zvyšovat v polovině dubna a 7. května začaly střety mezi izraelskou pohraniční policií a Palestinci najednou na dvou místech - na Chrámové hoře a v oblasti východního Jeruzaléma, kde v souladu s rozhodnutím izraelského soudu provádí příslušníci policie vystěhování několika arabských rodin, což doprovází protesty místního obyvatelstva a násilné střety, které od konce dubna neutichají.Podle zpravodajské agentury WAFA se hlavní potyčky v pátek večer a v sobotu večer odehrály poblíž mešity Al-Aksá. Izraelské bezpečnostní síly vystřelily na farníky gumové projektily, zábleskové granáty a slzný plyn, poté více než 200 policistů zaútočilo na nádvoří mešity a kryté modlitební síně a přinutilo věřící opustit mešitu.

➗❌➖➕ Izrael provádí izolační a sankční genocidu proti Palestině s cílem celé území postupně ukrást a obsadit, podobně jako si ukradli a drží Syrské Golány.. 7

卐➕🗽〓Demokratický koloniální NATO imperialismus Tak zvaná osídlovací politika Izraele na Palestinském území a agresivní izraelská diktatura ve formě administrativních zákazů proti Palestincům dosahuje vrcholu, což má za následek násilné odboje Palestinců, což Izrael využívá jako další záminku postupného potlačování a vytlačováni Palestinců z území Palestiny. Říkám tomu "USraelský kolotoč", kde na začátku vždy stojí USraelská nepřátelská provokace, jako to třeba i provádí s Ruskem a Čínou a všude, kde se takto snaží ten nepřátelský "kolotoč" podobně "roztočit'.. Je to velká tragédie, že ostatní země tomu jenom zbaběle přihlíží.. 🕎✡️🇮🇱🇺🇸🗽👎👎🤮🚾 6

