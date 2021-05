https://cz.sputniknews.com/20210510/nezvestny-behem-tri-dnu--omsksky-ministr-murachovsky-byl-nalezen-nazivu-14432020.html

Nezvěstný omský ministr byl nalezen naživu. Dřív šéfoval nemocnici, kde léčili Navalného

Šéf ministerstva zdravotnictví Omské oblasti Alexandr Murachovskij byl po třech dnech pátrání nalezen naživu. Píšou o tom ruská média s odkazem na zdroje v... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Murachovskij je v dobrém stavu a nyní je vyšetřován v nemocnici. Novinářům to sdělila tisková služba regionální vlády.Podle policie 7. května Murachovskij odjel z lovecké základny na čtyřkolce do lesa a zmizel poblíž vesnice Pospelovo v okrese Bolšeukovský v Omské oblasti (270 kilometrů od Omsku).Oficiálně zmizení úředníka bylo potvrzeno večer 9. května, když v 6,5 kilometrech od základny našli čtyřkolku ministra. Na patrání se podíleli dobrovolníci z oddílů Liza Alert a Dobrospas, pracovníci místní policejní stanice, důstojníci Ruské gardy, ministerstva pro mimořádné události, lovečtí inspektoři a místní obyvatelé. Navíc byly zapojeny vrtulník a drony.Murachovskij před jmenováním do funkce ministra zdravotnictví Omské oblasti pracoval jako primář nemocnice v Omsku č. 1, kam byl 20. srpna 2020 letecky převezen opoziční aktivista Alexej Navalnyj.

