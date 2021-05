Novým trenérem Viktoria Plzeň se oficiálně stal Michal Bílek. Guľa dostane odstupné pět milionů

https://cz.sputniknews.com/20210510/novym-trenerem-viktoria-plzen-se-oficialne-stal-michal-bilek-gua-dostane-odstupne-pet-milionu-14433196.html

Pro Plzeň závěr sezony nebyl zrovna růžový. Poté, co v sobotu remizovali s Příbramí (3:3) skončil trenér Andrian Guľa, kterého zamění Michal Bílek s asistentem... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Guľu na místě nového trenéra nahradí Michal Bílek se svými asistenty Pavlem Horváthem a Markem Bakošem.„Našim cílem je nyní dodat týmu nový impuls, dobře se nachystat na závěr sezony, a samozřejmě zlepšit herní projev,“ doplnil.Nový trenér Michal Bílek se v pondělí ráno seznámil s týmem, aby pak provedl první trénink.Bílek má za sebou misi v Kazachstánu, kde trénoval národní tým i Astanu, bez angažmá. Zájem o Bílka měly také Zlín, Teplice i Hradec Králové. Po vyhození Václava Kotala s Bílkem jednal ředitel Sparty Tomáš Rosický, nakonec však dostal přednost Pavel Vrba. Bílek se proto vrátí do Plzně, kdy působil i v sezoně 2006/2007 odkud pak po pěti kolech odešel do Sparty.Tehdy na Letné spolupracoval Bílek s Horvátem jako trenér a hráč, teď budou kolegy. Oba jsou, co se týče fotbalu, spíše praktici, pro které je na prvním místě dobrá nálada v kabině. Bývalý trenér Guľa zastával jiné názory. Důležité pro něj byly moderní technologie, data a přísný jídelníček.Tato taktika zpočátku fungovala, nakolik během loňského jara Guľa přines Plzni nové impulzy a energii. V této sezoně však začaly převažovat negativní momenty.Teď čeká na Bílka s Horváthem důležitý duel se Spartou, který je třeba vyhrát.Guľa dovedl tým v minulé sezóně na druhé místo ve Fortuna:Lize a do semifinále MOL Cupu. V současnosti je tým v lize na pátém místě a finále domácího poháru ho čeká 20. května v Doosan Areně Slavia.Deník Sport informuje, že slovenský trenér by měl dostat odstupné, odpovídající devíti měsíčním základním platům, což činí přibližně pět milionů korun.

