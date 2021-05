https://cz.sputniknews.com/20210510/ode-dneska-se-oteviraji-vsechny-obchody-a-dalsi-sluzby-14431386.html

Ode dneška se otevírají všechny obchody a další služby

Ode dneška se otevírají všechny obchody a další služby

Dnes se v České republice otevřou všechny ostatní obchody a některé služby, které byly doposud kvůli pandemii covidu-19 zavřené. Odedneška je možné si dojít do... 10.05.2021

2021-05-10

2021-05-10T10:36+0200

2021-05-10T10:36+0200

O dalším otevírání bude v pondělí jednat vláda. Podle názoru ministra zdravotnictví Petra Arenbergera by se za podmínky, že bude počet infikovaných i nadále klesat, mohlo další otevírání služeb urychlit. Od příštího pondělí by tak mohly být otevřené zahrádky restaurací.Došlo také ke zmírnění pravidel co do nošení roušek a respirátorů venku. Ode dneška je nezbytné je nosit na ulici pouze při setkání dvou a více lidí, jejichž vzdálenost od sebe je méně než dva metry a nejedná se o členy jedné domácnosti.V obchodech budou nadále platit přísná pravidla dodržování rozestupů a nošení respirátorů.V závislosti od epidemické situace v jednotlivých krajích se postupně můžou do lavic vracet žáci a studenti škol. Dnes se k dalším regionům přidaly školy ve Zlínském a Jihočeském kraji. Na Vysočině se žáci druhého stupně vracejí do škol ve formě rotační výuky a v mateřských školách k plné výuce. Obnoví se i klinická a praktická výuka na vysokých školách.Podle slov ministra zdravotnictví vláda přemýšlela o tom, že by dnes obchody a školy v některých okresech Vysočiny, Zlínského a Jihočeského kraje s horší epidemickou situací neotevřely. Nakonec je však otevřeli kvůli tomu, že okresy jsou velmi malé jednotky a mobilitu významně nezvýší. Mnoho lidí stejně jezdí do škol nebo obchodů mimo svůj okres. Vláda tedy povolila, že školy, obchody a další služby se můžou otevřít v celém Česku.Ode dneška se otevírají také muzea, galerie a památky v ostatních krajích, ve kterých otevřené doposud nebyly. Podle Arenbergera by k dalšímu rozvolňování v oblasti kultury mohlo dojít 24. května. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dříve nechal slyšet, že ke konání venkovních akcí s účastí až 700 osob a uvnitř za účasti 400 osob, by mohlo dojít od 17. května, pokud to dnes schválí vláda.

