Princ Harry informoval o novém pořadu s Oprah Winfreyovou zaměřeném na traumata a stres

Princ Harry informoval o novém pořadu s Oprah Winfreyovou zaměřeném na traumata a stres

Princ Harry uvedl, že většina lidí si s sebou nese „nevyřešená traumata, ztrátu nebo smutek“. Učinil tak před zahájením jeho nového televizního pořadu... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-10T20:12+0200

2021-05-10T20:12+0200

2021-05-10T20:12+0200

Web Express uvádí, že očekávaný televizní pořad prince Harryho a Oprah Winfreyové zaměřený na duševní zdraví má být na televizní obrazovky uveden 21. května. V pořadu, který bude vysílán na Apple TV +, bude vést dvojice rozhovory s několika hosty a povede „poctivé diskuse o duševním zdraví a emocionální pohodě“.Pořad je ale také připraven představit vysoce osobní momenty vévody ze Sussexu, protože podle zveřejněných podrobností uvidíme diskutovat Oprah a Harryho o „vlastních cestách a bojích v oblasti duševního zdraví“. Pořad se bude jmenovat The Me You Can’t See. Mezi potvrzenými hosty, kteří promluví o svých zkušenostech, jsou herečka Glenn Close a zpěvačka Lady Gaga.Před vysíláním pořadu uvedl princ Harry, že „jsme se všichni narodili do různých životů, vyrůstali jsme v různých prostředích a ve výsledku jsme vystaveni různým zkušenostem“. O pořadu prince Harryho, který je zaměřen na duševní zdraví, se poprvé hovořilo v dubnu 2019. Vévoda ze Sussexu v té době mluvil o pořadu a řekl: „Opravdu věřím, že dobré duševní zdraví, duševní zdatnost, je klíčem k silnému vedení, produktivním komunitám a cílevědomému já.“Odborník na královskou rodinuKrálovský autor Duncan Larcombe uvedl pro The Sun, že mezi princem Charlesem a jeho synem, vévodou ze Sussexu, je „obrovská spousta špatné krve“. Larcombe dodal, že Harry zasadil svému otci tak velkou „ránu pod pás“, jakou jen mohl.Pokračoval s tím, že „aby Harry urazil svého bratra, protože nechtěl být králem, to je jedna věc, ale říci to o svém otci, který na tuto práci čekal 70 let, to je tak velká rána pod pás, jakou jen mohl učinit.

