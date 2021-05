https://cz.sputniknews.com/20210510/proc-vznika-prani-dat-si-neco-na-zub-pred-spankem-a-jak-se-s-tim-da-skoncovat-14434482.html

Proč vzniká přání dát si něco na zub před spánkem a jak se s tím dá skoncovat

Když čeká člověka ráno trénink, dovolí si vydatnou večeři, zjistili britští vědci. Příčinou pozdní večeře může být pásmová nemoc, práce na směny, zvyk pozdě... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Pozdní večeře a nadváhaČlověk, jako každý živočich, se probudí na úsvitu, když se sluneční paprsky dostanou na kůži, je aktivní během dne, a při západu slunce se začíná připravovat k spánku. Stravujeme se několikrát za světlého času. Během spánku a bdění se pocit hladu reguluje vnitřními cirkadiánními rytmy podle Slunce. Dnešní civilizace zasahuje do tohoto přirozeného chodu.Většině lidí končí práce v sedm večer, přibližně hodinu, anebo i víc, zabere cesta domů. Doma je světlo, je zapnuta televize, hrají si děti. Všechno to dohromady s denním stresem zvyšuje chuť k jídlu. A tak si dáváme na talíř co možná nejvíc jídla, vybíráme si tučnější kousky. A pak na pohovce se do půlnoci díváme na seriály, baštíme kukuřičné vločky, čipsy, zapíjíme si to sladkou sodovkou. Není divu, že po ránu nemají mnozí hlad, jedou do práce bez snídaně. Čas konzumace jídla se odkládá, vzniká porucha cirkadiánního rytmu. Je to bludný kruh, který se nedá jen tak lehce zrušit.Stále víc vědeckých údajů svědčí o tom, že rozvrh stravování ovlivňuje váhu. Cirkadiánní hodiny byly, například, objeveny v tukové tkáni lidí a jiných živočichů. Tyhle hodiny nám říkají, kdy máme nahromadit tuk pro kritický případ, anebo naopak, utratit ho. Projevují se rovněž genetické a behavioristické faktory.Vědci z USA a Španělska v čele s profesorem Frankem Sheerem sledovali v letech 2007-2008 420 lidí, jež se léčili na klinikách z obezity. Účastníci průzkumu drželi 20 týdnů středomořskou dietu, věnovali se tělocviku, absolvovali trénink. Doporučení se týkala velikosti porcí, ale ne během jídla. Pacientů se dotazovali, aby zjistili jejich chronotyp, odebírali vzorky krve, zjistili genotyp.Ukázalo se, že ti, kdo pozdě večeřeli, ztráceli váhu mnohem pomaleji. Převládala u nich alela genu CLOCK rs4580704, kterou vysvětlují obezitu. Kromě toho šlo nejčastěji o takzvané sovy, které nerady snídaly. Mimochodem, doba snídaně a obědu neovlivnila výsledek léčby.V průzkumu z roku 2020 zanalyzoval stejný tým vědců data již 2119 pacientů, kteří absolvovali program zhubnutí. Ti, kdo večeřeli včas, ztratili přibližně týdne 585 gramů. Sovy o 80 gramů méně. V důsledku zaostali o 1,5 kg. Bylo vypočítáno, že změna času snídaně a všech dalších jídel o tři hodiny později (večeře místo 20:00 v 23:00) způsobí zaostávání o 150 gramů týdně.Ti, kdo pozdě večeří, mají větší sklon k nezdravým zvykům, zajídání stresu, večerní přesnídávky u televize. Mají nižší motivaci pro změnu diety a způsobu života.Proč vzniká večer chuť k jídluV posledních letech upoutává stále větší pozornost fenomén nočních návštěv ledničky. Ti, kdo si pečují o zdraví, by se měli vyhýbat pozdním večeřím, a ti, kdo mají noční směny, mají změnit čas stravování. Má se za to, že to sníží riziko srdečně-cévních chorob, obezity a cukrovky druhého typu.Samostatnou skupinu tvoří lidé se syndromem nočního přejídání. Čtvrtinu denní dávky konzumují v noci. Mohou se přitom probudit v noci několikrát, aby si něco zhltli. Případy nočního přejídání mají asi dvakrát týdně. Po ránu chuť k jídlu nemají, mají často špatnou náladu, větší riziko obezity, a to všechno spolu s dalšími potravinovými a behavioristickými poruchami.Vědci z Harvardské školy lékařské a státní univerzity v Portlandu napsali, že v západní kultuře je večeře nejvydatnější jídlo obsahující na 40 % denní normy kalorií, kdežto snídaně není zpravidla vydatná. Původ této tradice není jasný. Jedna hypotéza zní, že vydatná večeře a snížená spotřeba energie během spánku způsobuj ztrátu chuti k jídlu ráno a vynechání snídaně. Existují údaje, že spánek sám o sobě potlačí chuť k jídlu, a že se tento stav ráno zachová.Možná, že ranní hlad je zahnán vnitřními cirkadiánními rytmy těla. Vědci si to chtěli ověřit a sledovali 12 zdravých dospělých mužů, kteří dodržovali přesný denní harmonogram synchronizovaný s cirkadiánními rytmy. Ptali se jich pokaždé, jaký mají hlad. Minimální chuť k jídlu měli v 07:50, maximální v 19:50, přičemž to nezáviselo na času probuzení a poslední konzumace jídla. Zato ale byla zjištěna souvislost s přáním si dát něco sladkého, slaného, maso, moučník. Naši předkové se snažili se dobře najíst před spánkem, aby nahromadili co nejvíc energie, avšak při nynější hojnosti velmi kalorických potravin hrozí toto chování epidemií obezity. Přerušit bludný kruhZvyk zdravých lidí pozdě večeřet a dávat si něco na zub během dne vysvětlují vědci z Irvingova zdravotnického střediska Kolumbijské univerzity sociálním a potravinovým jet lag, tedy poruchami denního rozvrhu, když lidé pozdě uléhají k spánku a pozdě vstávají, nestihnou snídani, dají si něco k jídlu po cestě, a jako výsledek večeří pozdě a vydatně. Existuje ještě jedna příčina, nedostatečný spánek.Neobvyklou příčinu přejídání prozkoumali na Univerzitě Loughborough (Velká Británie). Když má člověk naplánovanou fyzickou zátěž, jí den předtím víc. Pokusu se zúčastnilo 14 mladých atletických mužů. Věděli, že ráno jdou do tělocvičny, do sportovní haly, a předem o 10 % zvýšili dávky jídla, přičemž zvlášť večerní. Stejně spálili víc kalorií, než zkonzumovali, ale pro obyčejné lidi, jež se snaží zbavit nadváhy, se to nehodí.Vědci z Lékařské školy Jonese Hopkinse se podrobně dotázali lidi různého věku ohledně doby jídla, uléhání k spánku, a toho, co to ovlivňuje, a také o psychologických faktorech ohledně času stravování a spánku. Objevili šest opakujících se námětů: sociální jet lag, velká zaměstnanost přes den, život podle harmonogramu, zajídání emocí, dodržování pravidel kolektivu, pocit hladu. Mnozí kromě toho znají z různých zdrojů doporučení o tom, že je třeba časněji večeřet, vydatně snídat, vyspat se, avšak ne všichni to udělají, také proto, že nevidí dost důkazů nebo praktický účinek.Noční chuť k jídlu způsobí nedostatek tělesné aktivity, jasné světlo doma, pocit samoty. „Po vynálezu elektrického světla jsme začali večeřet později a vydatněji,“ píše běloruský lékař Andrej Beloveškin v knize Vůle k životu. A dodává, že diodové záření s velkým obsahem modrého spektra z gadgetů porušuje vnitřní cirkadiánní hodiny, posiluje pocit hladu. Ještě později večeříme, později uléháme k spánku, ráno těžce vstáváme, nesnídáme.Začínat likvidaci bludného kruhu není třeba bojem s nočním jídlem, ale vydatnou snídaní, domnívá se autor. Důležité je správně rozdělit jídlo během dne, větší část kalorií získat ráno a ve dne. Je dobře mít ranní zvyk vydatné snídaně ve stejnou dobu. Nesmíte si ji vynechat, dokonce po večerní slavnosti v restauraci.Obědvat nemáte také pozdě, a také dost vydatně. Večeře by měla být střídmá. Máte snížit počet konzumací jídla, pravidelně dodržovat fasting, což jsou krátké, dvou nebo tříhodinové přestávky během dne. Není to ale užitečné pro všechny, je lepší se poradit s lékařem, než začnete měnit své potravinové zvyky.Na večer je dobře mít plán s uvolňujícími procedurami. Přitlumit světlo, něčemu se věnovat, abyste zapomněli na ledničku. Z ledničky byste měli odstranit všechny vysoce kalorické hotové potraviny, v krajním případě si koupit zámek s časovačem, který blokuje dvířka večer a v noci.

