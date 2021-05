https://cz.sputniknews.com/20210510/sef-unijni-diplomacie-borrell-zeme-eu-se-domnivaji-ze-neni-nutne-prohlubovat-napeti-s-ruskem--14439284.html

Šéf unijní diplomacie Borrell: Země EU se domnívají, že není nutné prohlubovat napětí s Ruskem

Šéf unijní diplomacie Borrell: Země EU se domnívají, že není nutné prohlubovat napětí s Ruskem

Všechny členské státy Evropské unie se domnívají, že po diplomatických skandálech s Českou republikou a Bulharskem již není třeba zhoršovat vztahy s Ruskem... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

„Znovu jsme potvrdili naši silnou podporu České republice a Bulharsku, ale všechny země se shodují, že není třeba pokračovat v eskalaci napětí s Ruskem,“ odpověděl na otázku novinářů, zda má EU v úmyslu kolektivně vyhostit ruské diplomaty na žádost České republiky.Podle Borrella je nutné počkat na summit EU 25. května, který bude projednávat vztahy s Ruskem.Dříve uvedl, že ministři zahraničí 27 zemí EU vyjádřili ve vztazích s Ruskem solidaritu s Českou republikou a Bulharskem. „Opět jsme vyjádřili naši solidaritu s Českou republikou a Bulharskem,“ řekl. „Vztahy s Ruskem budou projednány na summitu EU 25. května.“Kauza VrběticePřipomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Praha vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a uvedla, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

Mir Ajeje. To je jako z pohádky "Jak Lavrov přiměl k rozumu pana Borrela a EU". Stačilo, aby mu "přibalil" na zpáteční cestu z Moskvy do bruselu tři diplomatické výtečníky a je "vymalováno". Zřejmě zapůsobilo, že další "výtečníci" by se nemuseli do letadla vejít a co s nimi? 8

Vita Bilko Komedie Vrbětice končí a Evropě budeme pro smích, Babišátku a Hambáčku zůstanou oči pro trapný pláč. 7

evropská unie (eu), vztah, zahraniční vztahy, josep borrell, diplomatické vztahy, česká republika, rusko