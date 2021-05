Slovenská Tvoje tvář má známý hlas zná svého vítěze

https://cz.sputniknews.com/20210510/slovenska-tvoje-tvar-ma-znamy-hlas-zna-sveho-viteze-14434287.html

Včera se konalo poslední finální kolo slovenského show Tvoja tvár znie povedome, kterou český diváci znají spíše pod názvem Tvoje tvář má známý hlas. O titul vítěze posledního kola show se ucházeli pouze čtyři účinkující – Eva Evelyn Kramerová, Dušan Cinkota, Barbora Piešová a Martin Klinčúch.Kromě samostatných vystoupení účinkujících si však diváci mohli vychutnat i dva nesoutěžní duety. Fero Joke a Kristína Madarová se předvedli jako Elton John a RuPaul v duetu Don't Go Breaking My Heart. Zuzana Belohorcová se spolu s Braněm Mosným převlékli za Kylie Minogue a Nicka Cavea a předvedli se v baladě Where the Wild Roses Grow.Své nesoutěžní vystoupení si Zuzana Belohorcová užila na sto procent, o čemž se zmínila na svém Instagramu.Co se týče soutěžních vystoupení, jako první se předvedla Barbora Piešová, která zazpívala píseň Queen of the Night od Whitney Houston. Dušan Cinkota vystoupil jako Meryl Streep ve filmu se stejným názem Queen of the Night.Martin Klinčúch, který je nejmladším soutěžícím, se předvedl jako Marky Mark and the Funky Bunch s písní Good Vibrations.Finálové kolo soutěže uzavřela svým vystoupením Eva Evelyn Kramerová jako Madona hned se dvěma písněmi – Vogue a Give Me All Your Luvin.Tajné hlasování určilo definitivního vítěze show, kterým se stal nejmladší účinkující Martin Klinčúch. Finanční výhru ve výši 3000 euro věnoval neziskové organizaci Světýlko pomoci, která poskytuje zdravotní péči dětem s nevyléčitelnými chorobami v domácím prostředí na východním Slovensku.Výherce nemohl udržet slzy radosti a dojetí kvůli čemuž jen těžce mluvil.Televize Markíza také informovala, že šlo o nejsledovanější pořad dne v rámci nabídky všech slovenských televizních stanic. Slovenská verze Tvoje tvář má známý hlasTvoja tvár znie povedome, obdoba české show Tvoje tvář má známý hlas, je týdenní pořad televize Markíza, ve kterém osm známých slovenských osobností napodobuje světoznámé hvězdy. Momentálně se v televizi vysílá již šestá řada. Moderátorem této řady je Martin Nikodým, v porotě jsou Mário „Kuly“ Kollár (z kapely Desmod), herečka Zuzana Kubovčíková Šebová a herečka Lujza Gajarová Schrameková.

