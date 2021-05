https://cz.sputniknews.com/20210510/slovensky-gang-obchodoval-s-lidmi-ve-velke-britanii-odsouzeno-bylo-pet-slovaku-14433627.html

Slovenský gang obchodoval s lidmi ve Velké Británii. Odsouzeno bylo pět Slováků

Podle postu na sociální síti se jednalo o pět osob, z toho tři ženy a dva muže.Pachatelé podle nich již znají své tresty, přičemž těchto pět Slováků bylo na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska odsouzeno k trestům vězení od čtyř do osmi let.Uvádí se, že na území Slovenské republiky na akci spolupracovali policisté Národní jednotky boje proti nelegální migraci Úřadu hraniční a cizinecké policie, Mobilní zásahové jednotky z Prešova, policisté z OR PZ Michalovce a OR PZ Trebišov. Práce alespoň 12 hodin Na webu West Midlands Police jsou k případu uvedeny podrobnosti. Podle všeho měla tato pětičlenná rodina ze Slovenska lákat do Británie zranitelné osoby, často bezdomovce, z východní Evropy s příslibem práce, ubytování a lepšího života. Realitou však bylo sdílení místností až s 15 dalšími lidmi a práce alespoň 12 hodin denně, šest dní v týdnu, většinou v restauracích, za pouhých 20 liber týdně.Tito lidé se cítili uvězněni kvůli nedostatku jídla i kvůli neznalosti anglického jazyka. Museli snášet psychické a někdy i fyzické týrání lidí z gangu, kteří je převáželi na místo výkonu práce.Vše vyšlo najevo poté, co dvě oběti šly na charitu a uvedly, že jsou vykořisťovány, poté byla přijata samostatná stížnost a odkazy vedly na dům v Antrobus Road v Handsworthu. Byla zahájena tajná sledovací operace, která odhalila několik cestujících z adresy, kteří se ráno shromáždili a někam odjeli a přivezeni byli zpět pozdě v noci, a to stejnými muži v různých vozidlech.

