„Tvé objetí mě chrání a ve tvých pohledech se utápím,“ Komu takhle Burešová vyznala lásku?

Česká herečka a zpěvačka Eva Burešová často na svém Instagramu ukazuje svého syna Nathaniela. Nedávno dokonce spolu se synem natočila videoklip na svoji... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Neobyčejného vztahu, který má Eva Burešová se svým synem si povšimli mnozí uživatelé Instagramu. Většina známých osobností své ratolesti skrývá před zraky veřejnosti. To však rozhodně není případ Evy, která si prostě nemůže pomoci a pravidelně sdílí se svými sledujícími kouzelné okamžiky strávené se synem. Většina sledujících to oceňuje a mnohé příspěvky jsou pro ně inspirativní.Například nedávno Burešová zveřejnila partičku s Kvidem, kterou si užila se svým synem.Dále Eva tvrdí, že ačkoliv se jedná o dětskou hru, dokáže vtáhnout i dospělé, kteří se pak od ní nebudou moci odtrhnout. Inspirativní jsou však nejen aktivity, kterýma se zabývá Eva se svým synem, ale také příspěvky plné mateřské lásky, které by měly být příkladem pro mnohé matky.Pro poslední z nich je příznačná filozofická hloubka, díky čemuž se rodí zajímavé otázky ohledně vztahu rodič a dítě. Kdo vede naše děti, my? A možná je to naopak, a oni vedou nás? Chráníme my je, nebo oni jsou našimi strážnými anděly?„Na světě neexistuje slovo, které by pořádné vyjádřilo můj vděk za to, že jsem Tvá máma,“ stojí v úvodu toho posledního.Mnoho uživatelů poukázalo na výjimečný vztah Burešové a jejího syna Nathaniela, přičemž měli na paměti písničku Evy, kterou věnovala svému synovi.„Tenhle vztah mezi matkou a synem je neskutečný. Miluju vás!“ uvedla jedna uživatelka.„Evi, krásně napsané. Já jsem si dovolila použít k dnešnímu dni slova Vaší nejnovější písně… krásné vyznání Malému princovi,“ uvádí další.„Vy jste úžasná, Evi… Malý princ musí být šťastný, že Vás má,“ připojila se další.„Nádherná fotka, nádherný popis, jste nádherní… Kéž by všechny děti na světě byly tak šťastné a milované,“ míní další sledující.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

