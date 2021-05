https://cz.sputniknews.com/20210510/vojaci-v-dopise-podporili-generaly-varujici-pred-rozpadem-francie-14433354.html

Vojáci v dopise podpořili generály varující před rozpadem Francie

Vojáci v dopise podpořili generály varující před rozpadem Francie

Sloužící francouzští vojáci v otevřeném dopisu podpořili prohlášení svých předchůdců, kteří psali o „rozpadu“ země. Portál Valeurs actuelles publikoval dopis... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

„Naši starší přátelé jsou vojáci, kteří si zaslouží respekt. Například jsou to ti vojáci, jejichž čest propírali v posledních týdnech. Jsou to tisíce služebníků Francie, kteří podepsali otevřený dopis se zdravým smyslem, vojáci, kteří věnovali své nejlepší roky, ochraňovali naši svobodu, když se podřizovali vašim rozkazům o vedení války (…) Vy jste se k nim zachovali jako ke vzbouřencům, přestože jejich jediná vina sestává v tom, že milují svoji zemi a oplakávají její očividný pád,“ stojí v dopise vojáků, který byl adresován francouzské vládě.Vojáci, kteří začali sloužit Francii teprve nedávno, uvedli, že jejich úkolem je říkat pravdu z lásky k zemi.„My vidíme násilí v našich městech a vesnicích. My vidíme, jak nejednotnost společnosti se upevňuje ve veřejném prostoru, ve veřejných debatách. My vidíme, že nenávist k Francii a její historii se stává normou,“ zdůraznili nejmenovaní zastupitelé armády.Vojáci také vyjádřili názor, že ve Francii nyní „zraje občanská válka“.„Konejte, dámy a pánové. (…) Jedná se o přežití vaše a vaší země,“ stojí v dopise vojáků.K otevřenému dopisu se během několika hodin připojily desítky tisíc lidí.Náčelník francouzského generálního štábu François Lecointre dříve pro vydání Parisien uvedl, že generáli v záloze, kteří podepsali první dopis, mohou nadobro odstranit z armády.V dubnu se objevil otevřený dopis 20 francouzských vysokých důstojníků, kteří jsou v současné době v záloze. V něm vyzvali prezidenta Emmanuela Macrona, aby „ochránil patriotismus“. Podle jejich názoru aktuální politika země vede k tomu, že vzniknou problémy mezi jednotlivými obcemi a země se nakonec rozpadne. Situace prý může vést ke vzniku rasové války. Tento dopis podpořila Marine le Penová.

