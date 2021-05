https://cz.sputniknews.com/20210510/whatsapp-zmirnuje-lhutu-pro-prijeti-novych-zasad-ochrany-osobnich-udaju-14434888.html

WhatsApp zmírňuje lhůtu pro přijetí nových zásad ochrany osobních údajů

V novém prohlášení zveřejněném na webových stránkách společnosti WhatsApp see uvádí, že uživatelé neztratí žádnou funkci aplikace, pokud do 15. května... 10.05.2021, Sputnik Česká republika

Toto prohlášení se však liší od toho, co stránka původně uváděla, když zveřejnila zprávy v únoru. Varovala tehdy, že když uživatelé nepřijmou nové podmínky do květnového termínu, funkčnost aplikace se uživatelům omezí. „Prodloužili jsme datum účinnosti na 15. května," uvedla tehdy stránka. „Pokud zásady do té doby nepřijmete, nepřijdete o svůj účet na WhatsAppu. Dokud to však nepřijmete, nebudete disponovat plnou funkčností aplikace WhatsApp. Na krátkou dobu budete moci přijímat hovory a oznámení, ale nebudete moci číst ani odesílat zprávy z aplikace.“Ačkoli WhatsApp zmírnil lhůtu pro přijetí nové politiky, ta stále vstupuje v platnost, potvrdily zdroje z WhatsAppu vydání The Verge. Bude stále účinná od 15. května pro nové uživatele a pro lidi, kteří již přijali zásady. Rozdíl je v tom, že nikdo, kdo tyto zásady nepřijme, okamžitě nebude omezen funkčností aplikace. Místo toho se jim zobrazí připomenutí o přijetí těchto zásad.Změní se to však po několika týdnech, kdy se tato připomínka změní na to, co WhatsApp označuje za „trvalou připomínku“. V tomto okamžiku se funkce aplikace omezí. I když uživatelé budou stále moci odpovídat na příchozí hovory a odpovídat na zprávy klepnutím na oznámení, nebudou mít přístup ke standardnímu seznamu chatů z aplikace. A nakonec po několika dalších týdnech uživatelé tuto omezenou funkci zcela ztratí. WhatsApp uvádí, že obecně odstraní neaktivní účty po 120 dnech.Nové zásady ochrany osobních údajů aplikace WhatsApp čelí ostré kritice kvůli obavám, že oslabuje šifrování chatovací služby nebo jí umožňuje sdílet více osobních údajů uživatelů s mateřskou společností Facebook. Zásady však nemění skutečnost, že osobní zprávy mezi uživateli jsou koncově šifrovány, což znamená, že je může číst pouze každý příjemce. Místo toho se to týká zpráv zasílaných firmám na WhatsAppu. Ty mohou být uloženy na serverech Facebooku a jejich data mohou být použita na reklamu. WhatsApp již sdílí některá uživatelská data s Facebookem, jako jsou telefonní čísla, a dělá to od roku 2016.Tyto informace však příliš neuklidnily kontroverze, což vedlo k nárůstu počtu nových uživatelů v konkurenčních aplikacích pro zasílání zpráv jako jsou Telegram a Signal. Zapojil se i generální ředitel Tesly Elon Musk, který začátkem ledna tweetoval, že „používá Signal“ svým milionům sledujících. WhatsApp v reakci na tento protest uvedl, že od února do května odloží zavedení svých nových zásad ochrany osobních údajů o tři měsíce.

