WSJ: USA mohou přesunout vojska z Afghánistánu do Uzbekistánu a Tádžikistánu

WSJ: USA mohou přesunout vojska z Afghánistánu do Uzbekistánu a Tádžikistánu

USA mohou přesunout vojska stahovaná z Afghánistánu do středoasijských zemí, píše list The Wall Street Journal s odkazem na vlastní zdroje.

List připomíná, že Washington potřebuje základny na rozmístění nejen vojáků, ale také bezpilotních strojů, bombardérů a dělostřelectva, aby poskytoval pomoc Kábulu a zadržel bojovníky radikálního hnutí Talibán. Podle zástupců americké vlády a Pentagonu zvažují jako eventuální místa budoucí dislokace vojsk středoasijské země sousedící s Afghánistánem, dále státy Perského zálivu a jednotlivé vojenské lodě. Podle názoru některých vojenských činitelů a zástupců administrativy amerického prezidenta Joea Bidena by bylo nelepším východiskem rozmístění vojsk v Uzbekistánu a Tádžikistánu, jež hraničí s Afghánistánem. Vojáci by se tak mohli rychle dostat do této země v případě nutnosti. Zdroje ale zdůraznily, že přesun do těchto zemí by nebyl jednoduchý kvůli „velké přítomnosti Ruska v regionu a rostoucímu vlivu Číny“. Zvláštní zástupce USA pro Afghánistán Zalmay Khalilzad navštívil v květnu Uzbekistán a Tádžikistán, kde projednal situaci v sousední zemi. Podle slov zdrojů WSJ učinily Taškent a Dušanbe prohlášení proti šíření násilí a vyslovily znepokojení kvůli vzniklé situaci.Nejmenované úřední osoby také sdělily listu, že americké ministerstvo obrany zatím nepožádalo středoasijské státy o rozmístění vojsk na jejich základnách, zatím zvažuje všechna za a proti. Přijetí rozhodnutí se rovněž účastní ministerstvo zahraničí a Bílý dům. List připomíná, že USA měly dříve dvě základny v Střední Asii, jednu v Uzbekistánu, druhou v Kyrgyzstánu, obě byly používány k dislokaci sil a provedení operací v Afghánistánu. USA opustily základnu v Uzbekistánu v roce 2005 a téměř po deseti letech v Kyrgyzstánu. Nehledě na zhoršené vztahy mezi Washingtonem a Moskvou a Pekingem, tyto státy sdílejí zájem USA o zajištění stability v regionu. Ve střední Asii zase chtějí vytvořit protiváhu vlivu Ruska a Číny, píše list. Podle jeho údajů může být stažení amerických vojsk ukončeno již v červenci. Administrativa USA předtím vyhlásila, že k prvnímu květnu zahájí a do jedenáctého září ukončí stažení vojsk z Afghánistánu v úplné koordinaci se spojenci. V roce 2020 podepsaly USA se zástupci radikálního hnutí Talibán v Dauhá první mírovou smlouvu po téměř 18 letech války. Stanoví stažení cizích vojsk z blízkovýchodního státu během 14 měsíců a zahájení po výměně zajatců vnitřního afghánského dialogu.Od okamžiku podepsání smlouvy Talibán nejednou obvinil Washington z jejího porušení.

⌛24⌛ Když Rusko, Irán, Turecko a jejich spřátelené země zakážou tranzit USraelské logistiky, tak tam jsou USraelci izolováni. Zabraňování tranzitu USraelským NATO hajzlům bych považoval za bezvadný mírový způsob je kopat do zadku a jasně jim ukazovat, že v mírové civilizaci, nemají USraelci co hledat.. 🇺🇸🇪🇺👎👎👎🤮🚾🚾 12

Dědouch2 Je dojemné, jak leží USA na srdci ta střední Asie. Tisíce mladých mužů, kteří mohli doma pracovat, budovat kapitalizmus a oni musí na druhém konci světa nasazovat život, aby ubránili své přátele, jen za "byt a stravu", trochu těch uhlovodíků do nádrží a pod.😢 7

tadžikistán

uzbekistán

usa

2021

