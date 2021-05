https://cz.sputniknews.com/20210511/az-stovky-milionu-korun-obce-a-lide-z-okoli-vrbetickeho-arealu-zadaji-o-nahrady-skod-kvuli-vybuchum-14450105.html

Až stovky milionů korun: Obce a lidé z okolí vrbětického areálu žádají o náhrady škod kvůli výbuchům

Až stovky milionů korun: Obce a lidé z okolí vrbětického areálu žádají o náhrady škod kvůli výbuchům

Europoslanec a advokát čtyř postižených obcí v důsledku výbuchu ve Vrběticích Stanislav Polčák (STAN) uvedl, že kvůli explozím a zásahu složek integrovaného... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-11T17:45+0200

2021-05-11T17:45+0200

2021-05-11T17:45+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

obce

žádost

odškodnění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/14201101_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_835a474d564585f49a6bba8ffb6bd831.jpg

Podle jeho sdělení události, k nimž došlo před sedmi lety, snížily cenu nemovitostí a měly i dopad na kvalitu života obyvatel. Tudíž obce a lidé z okolí vrbětického areálu chtějí po státu odškodnění v řádu stovek milionů korun.Co se týče rozsahu škod na majetku obcí Vlachovice, Haluzice a Lipová a města Slavičína, jedná se o částku kolem 80 milionů korun. Další škody způsobené obcím a obyvatelům Polčák odhadl na stovky milionů korun.Publikace uvádí, že nároky by se podle europoslance mohly hradit ze zvláštního fondu, jehož vznik obce iniciují.Publikace připomíná, že dosud obdrželi v roce 2015 pouze obyvatelé tří dotčených obcí odškodnění 3100 korun, a to za evakuaci po explozích.„Odškodnění bránilo provádění záchranných prací, které byly ukončeny teprve na podzim loňského roku, a dále nezjištění skutečného viníka události. Pevně věříme, že s ohledem na nově zjištěné informace nyní stát k odškodnění přistoupí zodpovědně a především rychle,“ připojil se Polčákův stranický kolega Zdeněk Hověžák, starosta Vlachovic, jejichž součástí jsou i Vrbětice.Na tomhle se obce nezastavily a adresovaly vládě požadavek, aby byli v přiměřené době pohnáni k odpovědnosti viníci tragédie, i pokud by byli ve spojení s cizí státní mocí. Navíc usilují o zabezpečení hloubkového pyrotechnického průzkumu na zasažených pozemcích.„Návrhy nyní budou projednávat zastupitelstva jednotlivých obcí,“ podotkl.Polčák současně připomněl, že v souvislosti s odškodněním škod na majetku podali dosud obyvatelé 136 žádostí, zatím byly uznány jen dvě, přičemž obce dosud na žádnou podporu nedosáhly.Starosta Slavičína Tomáš Chmela vyzdvihl, že ani místní lidé ani firmy nedostali vůbec žádné odškodnění, byť se mnohých z nich událost výrazně dotkla.„Vnímám to jako velkou ostudu státu. Máme 30 hektarů zničeného lesa, zničené místní komunikace,“ postěžoval si Chmela.Připomeňme, že jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav.V důsledku prvního výbuchu zemřeli dva lidé. Bezpečnostní informační služba má podezření, že do incidentu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Po zveřejnění informací o podezřeních došlo k diplomatickému skandálu mezi Českou republikou a Ruskou federací.

https://cz.sputniknews.com/20210508/fico-o-vrbeticich-vlada-sr-amatersky-vstoupila-do-predvolebniho-souboje-v-cr-varoval-pred-nasledky-14411739.html

Červenáček Červenáček.. najednou. A starosta Vrbětic má z té horké doby také pochybení. I další složky.. To se to komplikuje a Rusové se budou jen smát (oprávněně) pod vousy, že co jsme to za šašky. 🍒🌹🥀🌹🏅🏅 5

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

obce, žádost, odškodnění