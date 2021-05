https://cz.sputniknews.com/20210511/bahrajnske-urady-schvalily-vakcinu-sputnik-light-pro-nouzove-pouziti--14453926.html

Bahrajnské úřady schválily vakcínu Sputnik Light pro nouzové použití

Bahrajnské úřady schválily vakcínu Sputnik Light pro nouzové použití

Království Bahrajn schválilo pro nouzové použití ruskou jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Informaci uvádí národní agentura BNA. Sputnik Light je šestá... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

V únoru království v rámci zrychleného postupu zaregistrovalo ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V. Podle agentury bylo rozhodnutí země založeno na údajích o vakcíně a studiích, které prokázaly její vysokou účinnost. Jak bylo zdůrazněno ve zprávě, výrobci preparátu poskytli bahrajnským úřadům informace, podle nichž Sputnik Light prokázal svou účinnost proti všem novým kmenům koronaviru. Úřady země navíc dostaly pozitivní zpětnou vazbu o vakcíně od místních vědců, zejména odborníků v oblasti epidemiologie. V blízké budoucnosti zahájí bahrajnské ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního souhlasu regulačního orgánu postupy pro dovoz vakcíny.O očkování v BahrajnuV listopadu loňského roku bahrajnské úřady povolily v zemi použití čínské vakcíny Sinopharm pro očkování lidí, kteří úzce spolupracují s lidmi infikovanými koronavirem. Později země povolila použití vakcíny vyrobené americkou společností Pfizer a jejím německým partnerem BioNTech, jakož i vakcíny britsko-švédské společnosti AstraZeneca.10. února bylo v zemi schváleno použití ruské vakcíny Sputnik V a 25. února byla pak schválena vakcína od americké společnosti Johnson&Johnson. Podle nejnovějších údajů bylo v Bahrajnu od začátku pandemie hlášeno 191 018 případů covidu-19, 691 pacientů zemřelo na následky infekce. Celkově bylo v zemi dosud registrováno 13 990 aktivních případů infekce.Připomeňme, že 6. května zaregistrovalo ruské ministerstvo zdravotnictví jednodávkovou vakcínu Sputnik Light.Fond rovněž podotkl, že výpočet účinnosti vakcíny byl realizován na základě údajů od Rusů, kteří dostali pouze jednu dávku přípravku Sputnik v rámci programu hromadného civilního očkování, a to v době od 5. prosince 2020 do 15. dubna 2021. První a druhá fáze studie bezpečnosti a imunogenicity léčiva začala v lednu 2021 a průběžné výsledky byly shrnuty ke dni 10. března.Podle laboratorních testů je vakcína Sputnik Light účinná proti všem novým kmenům koronaviru. Po použití tohoto léčivého přípravku přitom nebyly registrovány žádné závažné nežádoucí účinky, uvedl Ruský fond přímých investic (RDIF).Zmiňme, že výhodou je také to, že Sputnik Light nevyžaduje speciální podmínky pro skladování a logistiku a jeho cena je dostupnější (méně než 10 amerických dolarů). Schéma zahrnující aplikaci jedné injekce umožňuje v krátké době imunizovat velké množství lidí a snížit epidemiologické vrcholy.Ruské vakcínyMinisterstvo zdravotnictví RF v srpnu loňského roku zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě Sputnik V vyvinutou Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji společně s Ruským fondem přímých investic.Vakcína Sputnik V byla zaregistrována v 64 zemích s celkovým počtem obyvatelstva přes 3,2 miliardy lidí. Účinnost Sputniku V činí 91,6 %, což potvrzuje publikace dat v The Lancet, jednom z nejstarších a nejuznávanějších medicínských časopisů světa.V říjnu ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo další vakcínu s názvem EpiVakKorona vyvinutou novosibirským centrem Vektor. EpiVakKorona neobsahuje živý virus a formuje imunitu díky využití uměle syntetizovaných peptidů.Další vakcínou je KoviVak od Čumakovova střediska Ruské akademie věd. KoviVak je celobuněčná vakcína. Tyto vakcíny používají buď uměle oslabené viry, které nejsou schopné způsobit onemocnění, nebo již zabité (inaktivované) viry.Jak již bylo zmíněno, 6. května pak ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Její vývojáři tvrdí, že jedna injekce je dostačující pro silnou imunitní reakci.

