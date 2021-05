https://cz.sputniknews.com/20210511/drahy-outfit-meghan-markleove-nastval-uzivatele-internetu-14450536.html

Drahý outfit Meghan Markleové naštval uživatele internetu

Vysoké náklady na oblečení a šperky vévodkyně ze Sussexu rozhněvaly uživatele internetu. Patřičné fotografie a komentáře se objevily v Daily Mail.

Manželka prince Harryho Meghan Markleová nahrála videozprávu pro online akci Vax Live v americké televizi, kde hovořila o dopadu pandemie koronaviru na ženy. Celebrita na sobě měla červené šaty od Caroliny Herrery s květinovým potiskem za 1 200 liber (35,6 tisíc Kč).Jako šperky si 39letá Markleová vybrala hodinky Cartier princezny Diany v hodnotě 17,8 tisíc liber (528,6 tisíc Kč) a náramky stejné značky, jejich cena je 5 000 a 2 360 liber (148,5 tisíc a 70 tisíc Kč).Novináři upozornili na náhrdelník značky Vévodkyně z Awe Inspired za 102 liber (3 tisíce Kč), který je vyrobený ve formě ženského symbolu Venuše a zvednuté pěsti. Podle odborníků si Markleová vybrala tento doplněk, protože jeho tvůrci propagují myšlenky feminismu.Čtenáře vydání pobouřil příliš drahý obraz manželky prince Harryho, o kterém začali psát v komentářích. „Skutečnost, že nosí drahé věci, z ní nedělá královnu.“ „Proč neustále vypadá směšně?“, „Kdo platí za všechny ty drahé šperky?“, „Bylo by lepší utratit peníze na charitu,“ vyslovili se uživatelé internetu.V březnu v outfitu Meghan Markleové lidé uviděli zprávu královské rodině. Vévodkyně se objevila v televizním pořadu The Very Late Show with James Corden ve zlatém lichoběžníkovém přívěsku lapis lazuli, který symbolizuje upřímnost a moudrost a také pomáhá jeho majiteli odhalit vnitřní sílu. Meghan si nasadila šperky po kontroverzním rozhovoru, ve kterém přiznala, že přemýšlela o sebevraždě kvůli obtěžování v britském tisku.

