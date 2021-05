Expremiér SR Čarnogurský: Ruská kultura, umění i sport jsou na Slovensku důstojně zastoupeny

https://cz.sputniknews.com/20210511/expremier-sr-carnogursky-ruska-kultura-umeni-i-sport-jsou-na-slovensku-dustojne-zastoupeny-14442337.html

Bývalý předseda vlády Ján Čarnogurský přináší svůj pohled na stránky válečných dějin a nynější oslavy věnovaným 76. výročí skončení 2. světové války. Podle... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Čarnogurský připomněl, že Západ slaví výročí 8. května a Rusko 9. května. „Rozdíl má původ v zeměpisu a geopolitice. USA a Velká Británie chtěly prosadit na závěrečný podpis Polsko, ale Sovětský svaz s tím nesouhlasil a prosazoval Francii,“ stojí v úvodu komentáře. Dále autor poznamenal, že váha Sovětského svazu při porážce Německa zvítězila a třetím spojeneckým účastníkem byla Francie. „Při jednání o této otázce čas plynul a samotný podpis začal až o 23. hodině berlínského času 8. května, ale už o 1. hodině moskevského času 9. května. Proto ten rozdíl,“ vysvětlil politik.Následně Čarnogurský zahrnul do svého příspěvku i pozoruhodné věci ze současnosti. „Účastním se oslav 9. května neboli na východní výročí. Nacistické Německo vedlo skutečnou válku jen na východě. Pokud si přečtete o vojenských operacích na východě a na západě, pochopíte. Na západě začala válka až vyloděním spojenců v Normandii. Asi před třemi lety natočili Němci televizní film o válce pod názvem Naši otcové, naše matky. Německý tisk avizoval, že je to pohled nynější generace na válku. Film zobrazuje jen východní frontu. Ptal jsem se německých přátel, proč je ve filmu jen východní fronta, když to má být pohled současné německé generace na válku. Odpověděli mi, že Němci vnímali jako válku jen válku na východě,“ sdělil politik.Poté napsal, že v Bratislavě začala vzpomínka zapálením ohně na Slavíně ve dvě v noci, tehdy totiž nebyl zákaz vycházení. Autor statusu v této souvislosti doplnil, že sluníčkářská média přinesla již dříve kopnutí do Nočních vlků, v Banské Bystrici jim dali za cosi pokutu. „O Nočních vlcích by se dalo psát více, ale nyní jen jeden postřeh. Jen ruská kultura dokázala spojit motorky a vlastenectví do důstojného celku. Pro srovnání, když v amerických filmech vystupují motorkáři, film je zobrazuje jako grázly. Ruští Noční vlci inspirovali motorkáře i v zahraničí, vznikají kluby Nočních vlků v jiných zemích, existuje i klub Nočních vlků na Slovensku, stejně jako v dalších zemích Evropské unie,“ zdůraznil slovenský expremiér. Dále se vyslovil k oficiálnímu položení věnců na Slavíně, kde se podle Čarnogurského shromáždilo přes tisíc lidí. „Slyšel jsem, že v předchozí den položila věnec na Slavíně i prezidentka a předseda parlamentu. Pěkné od nich, ale tolik lidí tehdy na Slavíně asi nebylo. Chodím na Slavín v takové dny už pár let a pozoruji, že Slavín se stal místem setkání tisíců a projevu úcty k dějinám. Za socialismu Slavín nikdy takovou roli nehrál, ani nepřitahoval tolik lidí,“ napsal bývalý předseda slovenské vlády. Rovněž politik napsal, že odpoledne na terase restaurace v Ružinově vystoupil soubor ruských zpěvaček a tanečnic žijících na Slovensku Dívky, zazpíval a zatancoval tance Rusů, kozáků a cikánů (v Rusku je stále tak nazývají) a dalších národů vytvářejících bohatost ruské kultury. „Večer jsem se znovu vrátil na Slavín, kde se objevil klavír a mikrofony. Sólista opery SND Vladimír Strelcov (z Ruska) a zpěvačka Nadežda Bulanovová z Rostova na Donu zpívali ruské národní a vojenské písně. Ruská kultura, umění a přidejme k tomu i sport, jsou na Slovensku důstojně zastoupeny. A ve slovenské zemi více než šedesát tisíc padlých sovětských vojáků…“ stojí v závěrečné části příspěvku politika.

