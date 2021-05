https://cz.sputniknews.com/20210511/hrib-vyzval-ministerstvo-zdravotnictvi-aby-se-zabyvalo-ockovanim-cizincu-proti-covidu-14446080.html

Hřib vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby se zabývalo očkováním cizinců proti covidu

Hřib vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby se zabývalo očkováním cizinců proti covidu

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zveřejnil status na twitterovém účtu, v němž vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby se zabývalo očkováním cizinců proti... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

„Vyřešte co nejdříve očkování u nepojištěných cizinců žijících v ČR! Údajně zbývá dořešit smluvní zabezpečení a způsob platby nemocnicím. Když totiž nepojištění cizinci (zvlášť v Praze) ze systému očkování vypadnou, nebude zajištěna ochrana populace,“ stojí v příspěvku komunálního politika.Pod výzvou primátora se objevily komentáře sledujících. Hřibův nápad neocenili všichni. „Trochu pozdě, ne?“ dotazuje Jana Vitásková.„Tak to řeš a nefoť se na židli, Hřibe,“ doporučila Marie Randáková.Někteří lidé ukázali razantnější nesouhlas s myšlenkou primátora.„Proč někdo nepojištěný by měl mít přednost před těmi, co si pojištění platí?“ ptá se Jakub.„A neměl byste se hlavně starat o Prahu a Pražany? Časem bude očkovacích látek přebytek. Zase jen strašíte. Piráti pohroma pro ČR. Už aby Vás vyhodili Pražani z okna, a Vy jste padnul na hlavu. Třeba by se Vám konečně rozsvítilo. Co třeba doprava v Praze autem, katastrofa,“ oponuje návrhu Hřiba Nevěřící Tomáš. Nechyběly ani některé další poznámky, které se lišily.„Díky, pane primátore. Je ostudné, že ‚se zapomnělo‘ na občany non-EU zemí, kteří nejsou v systému veřejného ZP (takže si samozřejmě platí, akorát za komerční). Přítelkyně žije v Praze už 4 roky, ale pracuje jako OSVČ, takže smůla. V této skupině jsou ovšem i lidé 65+!“ napsal Ondřej Černý.„Děkuji, primátore. Moje žena je samostatně výdělečně činná a neví, jestli tu bude očkována. Je docela ve stresu,“ vyslovil se Gabriel Gilini.Připomeňme, že za pondělí bylo v České republice zaznamenáno 1 532 nových případů nákazy koronavirem, je to o 685 méně než minulý týden. Roste také počet podaných dávek vakcín - 73 998, což je o 4 000 dávek více. O půlnoci z pondělí na úterý startovala registrace na očkování osob starších 45 let.Od počátku očkování zdravotníci celkově aplikovali 3 731 232 dávek očkovacích látek. Dvě dávky dostalo více než 1,065 milionu osob.Během minulého týdne se průměrně aplikovalo přes 70 tisíc dávek. Ve čtvrtek však padl rekord a vakcína byla podána 86 781 osobám.

