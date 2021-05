https://cz.sputniknews.com/20210511/komentatorka-stonjekova-tomas-klus-praktikuje-klimaticke-pozerstvi--14449173.html

Komentátorka Stonjeková: Tomáš Klus praktikuje klimatické pozérství

Komentátorka Karolína Stonjeková na kanálu Xaver Live věnovala ve svém pořadu pozornost chování písničkáře Tomáše Kluse. Ten protestuje proti chování českých... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

„Tomáš chystá písničku, nebo celou desku, s názvem Čau Česku. Je to v podstatě zhudebněný otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi a prezidentu Miloši Zemanovi. Tomáš Klus těmhle dvou pánům vyčítá, že kvůli nim neřešíme takové ty podstatné věci, jak je klimatická změna a lidská práva v Tibetu,“ prohlásila ve svém pořadu.Následně ovšem Klusovi dala lekci z toho, čím se ve skutečnosti mají zabývat čeští politici. Lidská práva v Tibetu do toho prý nepatří.„Mě vždycky fascinuje, když má někdo pocit, že otázka lidských práv v Tibetu se vyřeší tady z Česka. Já jsem fakt bytostně přesvědčená o tom, že nikoli, že se nevyřeší,“ dodala.Tomáš Klus je podle názoru Stonjekové jeden z lidí, kteří se uchýlili ke „klimatickému pozérství“, a to díky tomu, že před několika lety se svojí ženou oznámili, že už nikdy nepoletí na dovolenou.„Mě fascinuje takovéto pokrytectví, a jak já říká, klimatické pozérství, kdy vy se něčeho vzdáváte a potřebujete to pomocí médií a sociálních sítí hrdě prezentovat, přestože je to vaše osobní věc,“ uvedla.Komentátorka také zmínila, že jí vadí, když jí takové rozhodnutí celebrity začnou „velkolepě mediálně prodávat“.Následně poukázal na falešnost některých českých a západních ekologických hnutí, jež řeší malé či neexistující problémy na úkor palčivých situací.„Zrovna tak největší světoví producenti oxidu uhličitého – Čína, USA, Indie. My tady v Evropě jsme z tohoto pohledu naprosto minoritní producent, ale přesto řešíme nějakou bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050,“ dodala na téma ekologie.EkologieEkologická aktivistka Greta Thunbergová na svých sociálních sítích na konci března sdílela článek, v němž se uváděla do souvislosti ekologická čistota prostředí a velikost pánského přirození.Průmyslové chemikálie v každodenním zboží mohou ovlivnit zmenšení genitálií, snížení počtu spermií a vést k erektilní dysfunkci. Je to uvedeno ve vědeckém článku epidemioložky Shanny Swanové, na který Greta odkazuje na svém Twitteru.„Teď se všichni sejdeme na další demonstraci za čistší životní prostředí,” okomentovala Greta uvedený článek.

