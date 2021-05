https://cz.sputniknews.com/20210511/kulhanek-v-madarsku-hlavnimi-tematy-jednani-byly-pandemie-a-vztahy-s-ruskem-14448451.html

Kulhánek v Maďarsku: Hlavními tématy jednání byly pandemie a vztahy s Ruskem

Kulhánek v Maďarsku: Hlavními tématy jednání byly pandemie a vztahy s Ruskem

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek v úterý 11. května 2021 navštívil Maďarsko, kde se setkal s maďarským ministrem zahraničních věcí a zahraničního...

Podle oficiální zprávy na webu českého ministerstva zahraničí byly hlavními tématy jednání boj proti pandemii covidu-19, migrace, vztahy s Ruskem a také hospodářská spolupráce obou zemí.Ministři také jednali o aktuálních tématech v rámci skupin V4 a C5 – spolupráci měst a obcí, energetických a infrastrukturních projektech a rozšiřování EU. Hovořili také o železničním koridoru na území V4, který má propojit Budapešť, Bratislavu, Brno a Varšavu. Dotkli se také obnovení možnosti cestování po Evropě. Prioritou je cestování s takzvaným covidovým pasem. „Nic nám však nebrání, abychom v průběhu května a června dělali maximum pro co nejsvobodnější a hlavně bezpečné cestování Čechů. Domlouváme s jednotlivými státy dohody, na základě kterých mohou bez problémů přecházet hranice občané již proočkovaní," uvedl šéf české diplomacie.Kromě Maďarska by se mohla dohoda také týkat Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.Szijjártó na společné tiskové konferenci po jednání s českým hostem uvedl, že se stranám podařilo vyřešit hlavní problémy ohledně cestování občanů očkovaných proti covidu-19 mezi oběma zeměmi a detaily by měly brzy následovat. Kulhánek podle agentury MTI přislíbil, že podrobnosti o cestování by měly být vyjasněny o víkendu. Dodal také, že národní osvědčení o očkování by mělo představovat „předběžný krok“ před zavedením unijního pasu.Během diskuse ohledně česko-ruských vztahů Kulhánek také poděkoval za podporu Maďarska v souvislosti s diplomatickou roztržkou mezi oběma zeměmi.

