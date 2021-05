https://cz.sputniknews.com/20210511/mezinarodni-filmovy-festival-karlovy-vary-se-bude-konat-na-konci-srpna-14449454.html

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se bude konat na konci srpna

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se bude konat na konci srpna

2021-05-11T18:13+0200

Podle prezidenta festivalu Jiřího Bartošky však nepůjde o stálou změnu. „Věříme, že šestapadesátý festivalový ročník proběhne již v tradičním čase, tedy od 1. do 9. července 2022,“ řekl.Festival by se měl konat od 20. do 28. srpna. Umělecký ředitel festivalu Karel Och řekl, že dramaturgie se teď zabývá výběrem snímků pro letošní ročník. Zahrnuty budou i filmy ze začátku loňského roku, protože se jim nedostalo náležité pozornosti ze strany diváků.Pokud se bude festival konat ve stejném rozsahu, organizátoři můžou počítat i se stejnou finanční dotací, tedy osm milionů korun. Potvrdil to hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.Zmiňme, že primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová v březnu avizovala, že v tomto roce se podpora ze strany města sníží na polovinu, tedy na čtyři miliony. Argumentovala to protikoronavirovými opatřeními a propadem rozpočtu.Festival dnes podpořil také ministr kultury Lubomír Zaorálek. Podle něj má karlovarský festival pro českou kulturu ve světě stejný význam jako Česká filharmonie nebo Pražské jaro.V souladu s plánem rozvolňování opatření, který ministerstvo kultury představilo v pondělí, by se za podmínky příznivé epidemické situace od 1. srpna mohlo venkovních akcí účastnit až 7 000 lidí a akcí ve vnitřních prostorách až 3 000 lidí. Lidé však budou muset mít negativní test, potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci covid-19 v rozmezí 90 dní.Festival dříve hospodařil s ročním rozpočtem v objemu přibližně 130 milionů korun. Při konání posledního řádného ročníku v roce 2019 si ke státní dotaci 30 milionů přičetl ještě po osmi milionech od kraje i města. V loňském roce město věnovalo na účely festivalu 2,5 milionu korun a kraj přispěl částkou 1,5 milionu korun. Loni byl festival nahrazen čtyřdenní akcí přehlídek filmů v českých kinech napříč republikou Tady Vary. Překlenovací přehlídka, která byla plánována na podzim, se nakonec neuskutečnila.V dubnu festival zaznamenal vstup strategického investora.Cílem platformy KVIFF.TV je za několik let vytvořit prostor pro laické publikum i filmové profesionály, který poskytne komplexní informace a orientaci v oblasti filmové tvorby. První takovou akcí bude 16. Ročník Pragueshorts Film festivalu, který se bude v tomto roce konat zčásti naživo a částečně online od 2. do 27 června, aby ukázal to nejnovější a nejzajímavější z krátkometrážní tvorby.Mezinárodní filmový festival Karlovy VaryJedná se o největší filmový festival v České republice, který spadá do kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) například spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. Je to jeden z nejstarších filmových festivalů na světě a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě.Festival se koná tradičně začátkem července. Každý rok je na festivalu promítáno více než 180 celovečerních filmů a několik desítek krátkých filmů z celého světa.

