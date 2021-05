https://cz.sputniknews.com/20210511/ministerstvo-zdravotnictvi-sr-pozastavilo-ockovani-vakcinou-astrazeneca-14448852.html

Ministerstvo zdravotnictví SR pozastavilo očkování vakcínou AstraZeneca

Očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca je na Slovensku pro ty, kteří čekají na první dávku očkování, pozastaveno. Informovala o tom mluvčí slovenského... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

„Ministerstvo zdravotnictví v této chvíli zvažuje různé alternativy, jak budeme na Slovensku v této věci postupovat, kompletujeme všechna odborná stanoviska a v návaznosti na to budeme v průběhu tohoto týdne informovat,“ přiblížila Eliášová.Státní ústav pro kontrolu léčiv SR minulý týden označil souvislost mezi vakcínou od společnosti AstraZeneca s úmrtím 47leté ženy za pravděpodobnou. Sedmačtyřicetiletá žena, která byla naočkovaná preparátem AstraZeneca, zemřela kvůli trombóze mozkových žilních sinusů, což je jedním z možných nežádoucích účinků této očkovací látky. Podle slov mluvčí slovenského SÚKLu Magdalény Jurkemíkové je souvislost mezi samotným očkováním a následnou trombózou pravděpodobná.Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský uvedl, že pacientka trpěla genetickou poruchou srážlivosti krve, která však nebyla identifikovaná před očkováním. S látkou od společnosti AstraZeneca je spojován vzácný výskyt krevních sraženin, který může mít fatální následky. Po objevení prvních případů několik zemí pozastavilo podávání této vakcíny, avšak téměř všechny se k ní vrátily, kdy se Evropská léková agentura vyjádřila, že ačkoliv existuje souvislost mezi látkou a sraženinami, jde o tak vzácný jev, že přínosy stále převažují. Výjimkou bylo Dánsko, které vakcínu od této společnosti zcela vyřadilo.AstraZeneca je na Slovensku vyčleněna pro lidi ve věku od 18 do 44 let. EU a AstraZenecaEvropská komise (EK) na konci dubna oficiálně potvrdila, že podala žalobu na společnost AstraZeneca za porušení smlouvy o dodávkách očkovacích látek do EU. Oznámil to na brífinku v Bruselu mluvčí Evropské komise Stefan De Keersmaecker.„Je pro nás velmi důležité, aby existovala rychlá dodávka značného počtu dávek, které mají právo dostat občané EU na základě smlouvy o předobjednávce vakcín, a proto Evropská komise podala tuto žalobu vlastním jménem a jménem 27 zemí EU,“ řekl.V prvním čtvrtletí dodala společnost AstraZeneca do EU méně než 40 milionů dávek léku namísto smluvních 120 milionů.Smlouva o předobjednání 400 milionů dávek vakcíny pro státy EU byla podepsána Evropskou komisí se společností AstraZeneca v srpnu loňského roku, dlouho předtím, než švédsko-britská společnost dokončila vývoj vakcíny. Po vzniku byl lék certifikován Evropskou agenturou pro léčivé přípravky ve zrychleném řízení.

