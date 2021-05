Nejvyšší správní soud zrušil opatření o povinnostech pozitivně testovaných zaměstnanců

https://cz.sputniknews.com/20210511/nejvyssi-spravni-soud-zrusil-opatreni-o--povinnostech-pozitivne-testovanych-zamestnancu-14447943.html

Návrh na zrušení podala jistá žena z Letohradu na Ústeckoorlicku. Účinnost verdiktu odložil soud o čtyři dny, aby mělo ministerstvo dostatek času na vydání případného nového opatření.Podle opatření, které bylo ale soudem zrušeno, musí kontaktovat pozitivně testovaní lidé lékaře, opustit pracoviště a podrobit se konfirmačního PCR testování. Kromě toho si zaměstnavatelé a taktéž osoby samostatně výdělečně činné mají vést evidenci provedených testů.Uvádí se, že nové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vychází ze 14. dubna, kdy vyslovil soud nezákonnost předchozího obdobného opatření. I v tom případě konstatoval, že nebylo ministerstvem řádně odůvodněno. V tomto novém rozsudku však byly i další výtky, a to například, že odůvodnění nového opatření resort zdravotnictví ještě více zestručnil místo toho, aby jej zpřesnil. Jak se uvádí dále, povinnost zaměstnanců vést evidenci provedených testů na covid-19 pak nebyla v opatření zdůvodněna vůbec. Kromě jiného poukazoval kriticky soud na to, že resort neodůvodnil, z jakého důvodu je opatření v porovnání s předchozí úpravou rozšířeno na osoby samostatně výdělečně činné.Covid-19 v zemiZa pondělí bylo v České republice zaznamenáno 1 532 nových případů nákazy koronavirem, je to o 685 méně než minulý týden. Roste také počet podaných dávek vakcín - 73 998, což je o 4 000 dávek více. O půlnoci z pondělí na úterý startovala registrace na očkování osob starších 45 let.Od počátku očkování zdravotníci celkově aplikovali 3 731 232 dávek očkovacích látek. Dvě dávky dostalo více než 1,065 milionu osob. Během minulého týdne se průměrně aplikovalo přes 70 tisíc dávek. Ve čtvrtek však padl rekord a vakcína byla podána 86 781 osobám.Od loňského března, kdy vypukla pandemie, se nemocí v České republice nakazilo téměř 1,647 milionu lidí, přičemž 29 749 osob nemoci podlehlo. V posledním období však epidemie zpomaluje, počty nových případů klesají. Od 10. dubna počet úmrtí za den nepřevýšil 100.Reprodukční číslo, jež udává, kolik osob se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se mírně snížilo z 0,82 na 0,81.S poklesem počtu nakažených také dochází k postupnému rozvolňování opatření. Včera se otevřely všechny obchody a většina služeb, které byly kvůli pandemii zavřené. Příští týden se očekává další vlna rozvolňování ve školách, kultuře i jiných oblastech.

