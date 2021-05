https://cz.sputniknews.com/20210511/novy-klip-buresove-valcuje-hitparady-zpevacka-promluvila-ke-svym-sledujicim-s-neskryvanym-dojetim-14448660.html

Nový klip Burešové válcuje hitparády. Zpěvačka promluvila ke svým sledujícím s neskrývaným dojetím

Nový klip Burešové válcuje hitparády. Zpěvačka promluvila ke svým sledujícím s neskrývaným dojetím

Jen před jedním dnem vyšel na světlo světa nový klip Evy Burešové k písni Malý princ. Za tak krátkou dobu má na YouTube již přes 100 tisíc zhlédnutí a Eva skrz... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Známá zpěvačka a herečka Eva Burešová na sociální síti zveřejnila příspěvek, který byl věnován jejímu novému klipu k písni Malý princ.Ve svém postu děkovala těm, kteří se podíleli na jejím stylingu a make-upu, na jejím ošacení, ale i těm, kteří stojí za samotným klipem. Slova díků však adresovala také Václavu Bártovi a Elišce Grabcové.V příspěvku poděkovala i fanouškům, kteří se podle jejích slov těšili, vydrželi a i se ozvali s nádhernými zprávami. „Jste neskuteční a já vás celým srdcem miluju,“ dodala.A nutno podotknout, že v komentářích se její fanoušci rozplývali dojetím. „Zapomněla jste tam napsat idol/vzor!! To jste momentálně pro většinu lidí. Milujeme vás. Jste dokonalá,“ vzkázala jí jedna z uživatelek.Lidé Evě vzkazovali, že se jim píseň velmi líbí a označovali ji často za skvělého člověka. „Evičko, vy jste skvělá. Děkujeme za to, děkujeme za to, že jste tak skvělý člověk. Jste úžasná. Písnička je krásná. Nemám slov, tolik lásky, energie,“ uvedla další sledující.Eva zveřejnila ještě jeden snímek se svým synkem, ve kterém uváděla, že se její píseň dostala na rádiu Frekvence 1 na první místo v hitparádě. Stejné místo nyní zaujímá i na YouTube v trendech. „Píseň je celá dělaná čistě od srdce a to je ten důvod, proč to chytlo i vás. Jste úžasní. Děkujeme,“ dodala.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

