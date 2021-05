https://cz.sputniknews.com/20210511/nutricni-terapeutka-uvedla-jaky-mlecny-vyrobek-je-pro-cloveka-nejuzitecnejsi-14445901.html

Nutriční terapeutka uvedla, jaký mléčný výrobek je pro člověka nejužitečnější

Mléčné výrobky jsou obsaženy ve stravě téměř každého člověka. Nutriční terapeutka Olga Dekkerová uvedla pro web Zvezda, jaké mléčné produkty jsou nejvíce... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

Odbornice poznamenala, že když mluvíme o výhodách mléčných a fermentovaných mléčných výrobků, je potřeba je rozlišovat z hlediska největšího množství bílkovin na 100 gramů. Na prvním místě je tvaroh.Další jsou v žebříčku takové potraviny jako kefír, jogurt a takzvaná rjaženka (zakysané jogurtové mléko). Na poslední místo umístila odbornice mléko. Nikoliv však proto, že by bylo nezdravé, ale proto, že ne každý dokáže strávit laktózu.Zdraví a jogurtVědci z Lékařského centra Vanderbilt University publikovali dříve v časopise JAMA Oncology rozsáhlou epidemiologickou studii, která poskytuje nové informace o jogurtech.Vědci analyzovali údaje od 1,4 milionu lidí ve Spojených státech, Evropě a Asii a zjistili, že konzumace vlákniny a jogurtů snižuje riziko rakoviny plic. Lidé s nejvyšší konzumací jogurtů byli vystaveni o 33 procent nižšímu riziku vzniku rakoviny než ti, kteří tuto potravinu vůbec nejedli.Tým profesora Deng Zhenhua ze Západočínského institutu základní a soudní medicíny S'-čchuanské univerzity zjistil, že konzumace jogurtu snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny o 19 procent.Výsledky výzkumu také ukázaly, že konzumace jogurtu snižuje riziko rakoviny jícnu, močového měchýře a tlustého střeva. Článek byl publikován v renomovaném americkém časopise International Journal of Cancer.Podle pozorovací studie publikované v renomovaném vědeckém časopise Cell může konzumace dvou nebo více porcí jogurtu týdně snížit riziko rektálního adenomu. Pravděpodobnost vzniku adenomů, které se později promění v maligní nádory, se tak snižuje o 26 %. Studie z roku 2018 publikovaná v předním lékařském časopise The Lancet uvádí, že u lidí, kteří konzumují alespoň jednu porci mléka nebo jogurtu, došlo ke snížení rizika předčasného úmrtí o 10 % a 14 % v porovnání s těmi, kteří nejedí mléčné výrobky. Jogurt má další užitečnou vlastnost - snižuje účinek některých těžkých kovů a toxinů, pocházejících z okolního prostředí, na organismus dětí a těhotných žen. Po konzumaci jogurtu s obsahem probiotik byl pozorován pokles koncentrace těžkých kovů v organismu zkoumaných lidí, přičemž výrazněji se to projevilo u těhotných žen. Výsledky výzkumu, jehož výsledky jsou uveřejněny v časopise mBio Americké společnosti pro mikrobiologii, ukazují, že konzumace jogurtu s probiotiky snižuje absorpci rtuti v těle o 36 % a olova o 78 %.

