Odvetná opatření bez výjimek: Rusko vyhlásilo rumunského diplomata za personu non grata

Rusko v reakci na vyhoštění svého diplomata z Rumunska vyhlásilo asistenta atašé pro obranu rumunského velvyslanectví v Moskvě za personu non grata. Dotyčná... 11.05.2021, Sputnik Česká republika

„Dne 11. května byl rumunský velvyslanec Cristian Istrate předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde mu byla předána nóta rezortu o tom, že kapitán G. Iliescu, asistent atašé pro obranu na rumunském velvyslanectví, je vyhlášen za personu non grata. Tento zaměstnanec musí opustit území Ruské federace do 72 hodin,“ uvedlo ve zprávě Ministerstvo zahraničních věcí RF.Ruský diplomatický resort dodal, že tento krok učinila ruská strana v reakci na to, kdy byl dne 26. dubna z rumunské strany neoprávněně vyhlášen za personu non grata asistent vojenského atašé na ruském velvyslanectví v Bukurešti.„Rumunské ministerstvo zahraničí informuje, že rumunské orgány se rozhodly vyhlásit za personu non grata na rumunském území zástupce vojenského atašé ruského velvyslanectví v Bukurešti,“ bylo uvedeno v prohlášení zveřejněném na webových stránkách Ministerstva zahraničí Rumunska na konci dubna.Rozhodnutí rumunských orgánů vyhlásit ruského diplomata za personou non grata nesouvisí s tím, co se děje v jiných zemích Evropské unie (EU), a není součástí žádné kampaně. Toto prohlášení učinil v pondělí rumunský premiér Florin Citsu v rozhovoru pro TVR1.Tehdy ruský velvyslanec v Rumunsku Valerij Kuzmin v rozhovoru označil toto rozhodnutí rumunských úřadů za nepřátelský krok a upozornil na to, že Moskva si vyhrazuje právo přijmout vhodná odvetná opatření.

